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От Армении к Украине: почему в конфликте с Азербайджаном «жертвой» не могут быть армяне

Риторика международных экспертов по конфликту Азербайджана и Армении в последнее время сводится к формированию имиджа жертвы армян

сегодня, 16:38
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Автор:

Кравцев Сергей

Как передает издание "Комментарии", в вопросе, почему некорректно обвинять в агрессии азербайжанцев и почему параллели с войной в Украине неуместны разбирался "5 канал". 

От Армении к Украине: почему в конфликте с Азербайджаном «жертвой» не могут быть армяне

Азербайджан. Фото илюстративное

О чем говорят документальные факты?

1. Точно так же, как в 2014-2022 годах РФ оккупировала около 20% территории Украины, в 1991–1993 годах армянские вооруженные формирования с участием 366 полка и 622 отдельного батальона российской армии оккупировали 20% суверенной территории Азербайджана. В сообщении Комиссии Европейского Сообщества от 31.05.1995 отмечалось: "В случае Азербайджана 20% национальной территории находится под оккупацией, включая значительную часть территории за пределами Нагорного Карабаха". 

2. Так же как для оккупации Восточной Украины были использованы пророссийские сепаратисты Донбасса, Армения с участием вооруженных сил РФ оккупировала земли Азербайджана, опираясь на армянских сепаратистов в Карабахе. Были оккупированы не только местности, на которые первоначально претендовали сепаратисты, но и 7 районов Азербайджана, признанные его суверенными территориями. 

3. Теперь армянские сепаратисты строят планы по присоединению этих территорий к РФ. Они даже не скрывают, что последуют примеру аннексии Крыма и Донбасса. 14 апреля экс-премьер Армении Багратян заявил, что сепаратистский анклав "хочет войти в состав России". На следующий день полковник запаса Айк Наапетян отметил в эфире канала Live News: "Единственная возможность сохранить этот анклав – войти в состав России". Как способ достижения этой цели, он обозначил массовое получение армянским населением Карабаха российских паспортов – по схеме, отработанной при аннексии Крыма и Донбасса. 10 мая бывший глава делегации Национального собрания Армении в Парламентской Ассамблее ОБСЕ Гегамян объявил: "Официально нужно обратиться к власти Российской федерации, чтобы войти в состав РФ. Как это произошло в 2014 году в Крыму". 

4. Так же, как агрессия против Украины привела к перемещению миллионов украинских беженцев, агрессия против азербайджанцев в Карабахе заставила более миллиона из них покинуть свои дома. Эта цифра содержится в резолюции Генассамблеи ООН от 23.03.1994г.

5. В Первой Карабахской войне (1991–1993) было уничтожено около 17.000 азербайджанцев – гражданских лиц; во Второй Карабахской войне 2020 г. убиты 93 гражданских, в том числе 27 женщин и 12 детей. Кроме этих потерь, за 30 лет от мин, установленных армянами, пострадали 3345 гражданских.

6. Так же как РФ совершает ракетные обстрелы украинских городов, во время Второй Карабахской войны Армения обстреляла российскими ракетами более 80 городов и сел Азербайджана. 

7. Так же как российские оккупанты устроили резню в Буче, в феврале 1992 г. армянские вооруженные формирования с участием российских военных подразделений уничтожили около 500 мирных жителей азербайджанского села Ходжалы. 

Все эти факты подтверждены документально не только на основании азербайджанских источников, но и официальных материалов ООН, ЕС, США. Они свидетельствуют, что Азербайджан не является агрессором в этом конфликте, а стал жертвой архитекторов проекта "Великая Армения", реализуемого при содействии Москвы. Теперь по итогам Второй карабахской войны Азербайджан восстанавливает свои суверенные территории, что вызывает бурную реакцию многомиллионной армянской диаспоры и отдельных французских политиков.




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Источник: https://www.5.ua/ru/myr/pochemu-azerbaidzhan-ne-rossyia-a-armenyia-ne-ukrayna-292097.html
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