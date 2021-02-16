Осуществить заветную мечту: в Черновцах больного раком мальчика приняли в ряды полиции (ФОТО, ВИДЕО)

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Вечканова Елена
15 февраля в Черновцах полицейские выполнили почетную миссию — приняли в свои ряды 10-летнего мальчика, больного раком. Торжественная церемония состоялась во дворе благотворительного приюта для матери и ребенка "Місто добра", сообщает местное издание "Шпальта".
10-летнего Сашу приняли в ряды полицейских. Фото: Шпальта
10-летнему Саше давно поставили страшный диагноз — медуллобластома или, что более понятно, опухоль мозга. К сожалению, болезнь находится на четвертой стадии, и спасти ребенка может только чудо. Врачи же решили прекратить медикаментозное вмешательство, ведь по их мнению, ни одна "химия" не способна справиться с метастазами, отравляющими мозг.
Кроме того, рак сильно влияет на физические возможности — Саша уже не говорит, часть его тела парализована, мальчик передвигается с помощью инвалидной коляски. Впрочем, никакие болезни не могут повлиять на детскую фантазию и любовь к мечтам.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Британии нашли письмо, датированное прошлым веком, в котором ребенок предсказал будущее.
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