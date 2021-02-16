Осуществить заветную мечту: в Черновцах больного раком мальчика приняли в ряды полиции (ФОТО, ВИДЕО)



















15 февраля в Черновцах полицейские выполнили почетную миссию — приняли в свои ряды 10-летнего мальчика, больного раком. Торжественная церемония состоялась во дворе благотворительного приюта для матери и ребенка "Місто добра", сообщает местное издание "Шпальта".

10-летнего Сашу приняли в ряды полицейских. Фото: Шпальта

10-летнему Саше давно поставили страшный диагноз — медуллобластома или, что более понятно, опухоль мозга. К сожалению, болезнь находится на четвертой стадии, и спасти ребенка может только чудо. Врачи же решили прекратить медикаментозное вмешательство, ведь по их мнению, ни одна "химия" не способна справиться с метастазами, отравляющими мозг.

Кроме того, рак сильно влияет на физические возможности — Саша уже не говорит, часть его тела парализована, мальчик передвигается с помощью инвалидной коляски. Впрочем, никакие болезни не могут повлиять на детскую фантазию и любовь к мечтам.

"Он пишет пальчиками на гаджете. Мы его спросили, о чем он мечтает, что его сделало бы счастливым и заставило бы улыбнуться. Он ответил одним словом: "Полиция". Полицейские — его кумиры. Он сказал, что обязательно станет одним из них, когда вырастет", — так прокомментировала ситуацию волонтер, которая работает в "Місті добра", Марта Левченко.

Сразу после этого женщина "кинула клич" в социальных сетях, который нашел отклик в сердцах сотен правоохранителей по всей стране. Понимая важность ситуации, всего за несколько дней полицейские организовали пошив специальной именной формы и изготовление жетона, а также подготовили торжественную встречу. 15 февраля, после тихого часа, Саше предложили взглянуть в окно, где он увидел около 80 построенных во дворе кризисного центра полицейских. Радости малыша не было предела. После того как мальчика переодели в форму, правоохранители из Черновицкой и Ивано-Франковской областей символически приняли его в свои ряды. Интересно, что этим встреча с кумирами для Саши не закончилась — ему позволили выбрать любой автомобиль, на котором он совместно с полицейскими смог осуществить настоящее патрулирование местности.



Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Британии нашли письмо, датированное прошлым веком, в котором ребенок предсказал будущее.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!