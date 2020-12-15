Осторожно, мошенники: киберполиция предупредила украинцев о новой схеме обмана

Мошенники не сидят на месте и постоянно создают новые схемы "развода" украинцев. На этот раз департамент киберполиции предупредил о том, что воры выманивают деньги у граждан под видом госработников, которые готовы выплатить компенсации предпринимателям.

В Украине появилась очередная схема мошенничества. Фото: uristy.ua

Только с начала декабря почти 100 человек пострадали от этой схемы.

План, по которому обманывают потенциальную жертву, простой. Сначала неизвестный вам человек размещает видео, где Президент Украины рассказывает о выплате материальной помощи предпринимателям в размере восьми тысяч гривен. Внизу под видео указано, что каждый человек может получить компенсацию от государства. Для этого стоит лишь подать заявку. В предложенной анкете нужно указать свои персональные данные и номер банковской карты, на которую необходимо зачислить средства.

Со временем ситуация становится подозрительной. Мошенники просят, чтобы человек оплатил услуги юриста и прошел идентификацию, использовав свою электронную подпись.

С этих пор граждане попадают в ловушку. Во-первых, они платят деньги за услуги, которых не существует. Во-вторых, люди дают все свои данные злоумышленникам.

Если же вы все таки рассказали аферистам информацию о себе, киберполиция советует заблокировать банковскую карточку и немедленно сообщить в правоохранительные органы.

Сайт "Комментарии" ранее рассказывал, что Ощадбанк предупредил украинцев об очередной хитрости аферистов. Мошенники используют сообщения с предложением повысить кредитный лимит карточки в два раза. Именно это смс может оказаться опасным приемом воров.

В банке также предупредили о ссылках, которые также часто указываются в смс, якобы от учреждения. Но ни в коем случае не надо за ними переходить.





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