Оставленные переселенцами или травмированные: во Львовском районе действует реабилитационный центр для птиц

Недалеко возле Львова уже более 18 лет функционирует реабилитационный центр для птиц "Свободные крылья". Создал его орнитолог-ученый и ветеринар по образованию Виктор Шельвинский. Родом мужчина из Кировоградщины, однако любовь и научный интерес к птицам способствовал тому, что он переехал во Львовскую область. Поступил в Западно-украинское орнитологическое общество.

Фото иллюстративное / Pixabay

"Птички были у меня всю жизнь: и в общежитии, и дома, и у друзей. Это как клуб по интересам. Я работаю в орнитологическом отделе со школьных времен. Отлов птиц, кольцевание, взвешивание, генетический материал, яйцеклады, таксация, наставление геолокационных штук на краснокнижные виды, обустройство искусственных гнездований. Это и научный интерес, а не просто любовь к птицам", — говорит Виктор.

Центр реабилитации создан для того, чтобы оказывать диким птицам помощь, лечить их, а затем отпускать на волю тех птиц, которые не могут летать и прокормить себя в дикой природе, пристраивают в зоопарки или Галицкий национальный природный парк.

Сейчас в центре проживает 46 видов птиц: водоплавающие, хищные, куриные, совы, попугаи, сойки галки сороки, грачи, крюк, голуби разных пород, канюки, пород фазанов, куры-фениксы, перепела, попугаи, утки, гуси, аисты, лебедь, павлины. Около 170 штук, однако их количество варьируется. А через руки Виктора Шельвинского уже прошли тысячи.



В центр должны были эвакуировать 50 птиц из Николаева и 15 птиц из Запорожья. Однако пока эвакуация сорвалась. Птиц так и не привезли. Пока их судьба не известна. В центр приносят птиц, которых нашли брошенными переселенцами — на вокзале, в стоматполиклинике. За период войны пернатых иждивенцев прибавилось. Ранее передавали раненых, травмированных со всей Украины.



Виктор намерен создать ветеринарную клинику. Заботится он и кормит птиц сам, помогает ему коллега Павел Кручок. Оба работают в Львовском государственном естествоведческом музее Национальной академии наук Украины. Павел Кручок от самой идеи создания центра активно участвует в его работе. Пропагандирует бережное отношение к природе и ведет просветительскую работу, является руководителем ОО "Импульс Альфа".

Средства перечисляют все небезразличные, помогают общественные организации, недавно ГО UAnimals передала сетку для вольеров. На территории достраиваются вольеры, есть искусственные водоемы. С каждым годом расширяется инфраструктура, докупаются новые участки.

"Не хватает еще ветеринарную приемную доделать, построить ветеринарную клинику, чтобы было все в одном месте. Случаи бывают разные, иногда нужно принимать решение немедленно", – добавляет он.

Корма стоят до 10 тысяч гривен ежемесячно. Сейчас гуманитарную помощь подвозят волонтеры – корма для птиц, которые передают зоозащитники из Польши.

Виктор говорит, что обращался в территориальную громаду с просьбой помочь финансово много раз, но там отказывали. Поэтому все расходы на спасение пернатых мужчина берет на себя – работает на двух работах. Как помочь центру можно найти на странице Фейсбука.

Павел Кручок от самой идеи создания центра активно участвует в его работе. Пропагандирует бережное отношение к природе и ведет просветительскую работу, является руководителем ОО "Импульс Альфа".

Как сообщал портал: животные в парке природы "Беремицкое" в Черниговской области нуждаются в помощи. Администрация собирает средства и гуманитарную помощь для кормления диких животных.

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