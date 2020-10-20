Остановка поездов из-за карантина: как отреагировали в Укрзализныце

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Виолетта Комаровская
В компании "Укрзализныця" призывают максимально сохранить пассажирские перевозки в условиях карантина. Если и дальше отменять или ограничивать рейсы, предприятие может понести значительные убытки, а тысячи работников будут лишены возможности зарабатывать деньги. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба компании в Facebook.
Поезда "Укрзализныци". Фото: пресс-служба "Укрзализныци"
Пассажирские перевозки на поездах запрещены, в частности, в красной зоне. Высаживать людей на соответствующих станциях можно, а вот совершать посадку либо продавать билеты — нет. Причем это касается и дальних поездов, и пригородных. Напомним, что со вчерашнего дня красная зона значительно расширилась. Там оказались города и районы в 15-ти областях Украины.
Убытки понесет и сама компания.
Вместе с тем компания не намерена идти в разрез с требованиями карантина и будет соблюдать ограничения, надеясь, что они будут взвешенными.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что президент Владимир Зеленский назвал условие для возвращения Украины к жесткому карантину.
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