Остановка поездов из-за карантина: как отреагировали в Укрзализныце

В компании "Укрзализныця" призывают максимально сохранить пассажирские перевозки в условиях карантина. Если и дальше отменять или ограничивать рейсы, предприятие может понести значительные убытки, а тысячи работников будут лишены возможности зарабатывать деньги. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба компании в Facebook.

Поезда "Укрзализныци". Фото: пресс-служба "Укрзализныци"

Пассажирские перевозки на поездах запрещены, в частности, в красной зоне. Высаживать людей на соответствующих станциях можно, а вот совершать посадку либо продавать билеты — нет. Причем это касается и дальних поездов, и пригородных. Напомним, что со вчерашнего дня красная зона значительно расширилась. Там оказались города и районы в 15-ти областях Украины.

"Ограничение дальнего и пригородного пассажирского сообщения может также негативно повлиять на эпидемическую ситуацию в Украине. Не имея возможности ехать на поезде, сотни тысяч людей будут выбирать для своих путешествий, скажем, маршрутки. Многие перевозчики, в отличие от железнодорожных, не соблюдают должным образом все противоэпидемические меры", — отметили в "Укрзализныце".

Убытки понесет и сама компания.

"Если остановить поезда, компания не сможет выполнять социальные обязательства перед работниками: в простой отправят 25 тысяч человек, которые обслуживают пассажирское сообщение", — сказано в заявлении.

Вместе с тем компания не намерена идти в разрез с требованиями карантина и будет соблюдать ограничения, надеясь, что они будут взвешенными.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что президент Владимир Зеленский назвал условие для возвращения Украины к жесткому карантину.

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