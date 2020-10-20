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Остановка поездов из-за карантина: как отреагировали в Укрзализныце

Из-за остановки поездов около 25 тысяч работников "Укрзализныци" могут остаться без заработка

сегодня, 08:47 comments828
Автор:

Виолетта Комаровская

В компании "Укрзализныця" призывают максимально сохранить пассажирские перевозки в условиях карантина. Если и дальше отменять или ограничивать рейсы, предприятие может понести значительные убытки, а тысячи работников будут лишены возможности зарабатывать деньги. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба компании в Facebook. 

Остановка поездов из-за карантина: как отреагировали в Укрзализныце

Поезда "Укрзализныци". Фото: пресс-служба "Укрзализныци"

Пассажирские перевозки на поездах запрещены, в частности, в красной зоне. Высаживать людей на соответствующих станциях можно, а вот совершать посадку либо продавать билеты — нет. Причем это касается и дальних поездов, и пригородных. Напомним, что со вчерашнего дня красная зона значительно расширилась. Там оказались города и районы в 15-ти областях Украины. 

"Ограничение дальнего и пригородного пассажирского сообщения может также негативно повлиять на эпидемическую ситуацию в Украине. Не имея возможности ехать на поезде, сотни тысяч людей будут выбирать для своих путешествий, скажем, маршрутки. Многие перевозчики, в отличие от железнодорожных, не соблюдают должным образом все противоэпидемические меры", — отметили в "Укрзализныце". 

Убытки понесет и сама компания.

"Если остановить поезда, компания не сможет выполнять социальные обязательства перед работниками: в простой отправят 25 тысяч человек, которые обслуживают пассажирское сообщение", — сказано в заявлении.

Вместе с тем компания не намерена идти в разрез с требованиями карантина и будет соблюдать ограничения, надеясь, что они будут взвешенными. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что президент Владимир Зеленский назвал условие для возвращения Украины к жесткому карантину. 


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