Осенний прогноз погоды в Украине: синоптики рассказали, наступит ли еще потепление

Сегодня в Украине сохранится теплая и солнечная погода. Как сообщили в Украинском гидрометцентре, в некоторых регионах столбики термометров поднимутся до +29-ти градусов (смотри карту).

Так, теплее всего 11 сентября будет в Запорожье и Николаеве. На градус ниже - до +28-ми - воздух прогреется в Ужгороде, Донецке, Херсоне и Симферополе. От +25-ти до +27-ми градусов температура будет колебаться в Луганске и Одессе. Тем временем в столице сегодня +20…+22 тепла. А прохладнее всего в этот день будет в Луцке и Ровно: от 19-ти градусов тепла.

Синоптики обещают, что погода, аналогичная сегодняшней, продержится в Украине всю неделю. А со следующей в стране местами потеплеет. Осадков же не предвидится.

Ранее "Комментарии" сообщали, что даже находясь дома, лучше не выполнять некоторые действия, когда за окном - гром и молния. Эксперты Национального управления океанических и атмосферных исследований США опубликовали список дел, которыми нельзя заниматься во время грозы.



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