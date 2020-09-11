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Осенний прогноз погоды в Украине: синоптики рассказали, наступит ли еще потепление

Синоптики обещают, что погода, аналогичная сегодняшней, продержится в Украине всю неделю

сегодня, 05:30
Автор:

Елена Волкова

Сегодня в Украине сохранится теплая и солнечная погода. Как сообщили в Украинском гидрометцентре, в некоторых регионах столбики термометров поднимутся до +29-ти градусов (смотри карту).

Осенний прогноз погоды в Украине: синоптики рассказали, наступит ли еще потепление

Так, теплее всего 11 сентября будет в Запорожье и Николаеве. На градус ниже - до +28-ми - воздух прогреется в Ужгороде, Донецке, Херсоне и Симферополе. От +25-ти до +27-ми градусов температура будет колебаться в Луганске и Одессе. Тем временем в столице сегодня +20…+22 тепла. А прохладнее всего в этот день будет в Луцке и Ровно: от 19-ти градусов тепла. 

Синоптики обещают, что погода, аналогичная сегодняшней, продержится в Украине всю неделю. А со следующей в стране местами потеплеет. Осадков же не предвидится. 

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