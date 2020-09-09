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Осенний прогноз погоды в Украине: синоптики рассказали, где ожидается похолодание

Ночи в Украине стали холоднее: в некоторых областях столбики термометров упадут до 8-ми градусов

сегодня, 05:30
Автор:

Елена Волкова

Сегодня, 9 сентября, в Украине ожидается похолодание. Согласно информации Гидрометцентра, вместо уже привычных +30-ти жары столбики термометров преимущественно будут показывать +22…+24 градуса (смотри карту).

Осенний прогноз погоды в Украине: синоптики рассказали, где ожидается похолодание

Такая погода ожидается в столице, а также в центральных, восточных и западных регионах. Чуть прохладнее - от +20-ти до +22-х - сегодня в Сумах. А вот максимальные отметки ожидаются в Одессе: до +27-ми тепла. Отметим, что ночи будут холодными: в некоторых регионах столбики термометров упадут до 8-ми градусов.

Завтра погода в стране останется аналогичной. Лишь в некоторых областях столбики термометров поднимутся до +28-ми.

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