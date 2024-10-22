Осень приготовила несколько неожиданное: как изменится погода в ближайшие дни

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Черновалова Кристина
В ближайшие дни Украину будет ждать сухая и преимущественно ясная погода, сообщает Украинский гидрометцентр. По прогнозу синоптиков, на большинстве территории страны ожидаются теплые дни без дождей, а в западных областях возможны утренние туманы.
Синоптики обещают сухую и теплую неделю в Украине
Температура в ночные часы будет колебаться от 0 до 7 градусов, а в Карпатах возможны легкие заморозки до -3 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до комфортных 10...17 градусов. Ветер будет слаб, 3-8 метров в секунду, что создает идеальные условия для прогулок на свежем воздухе.
Известная синоптика Наталья Диденко подтверждает, что в ближайшие дни не стоит ожидать значительных изменений в погоде. Единственные особенности: 23 октября в западных областях ожидается увеличение облачности и возможен небольшой дождь. Также на Левобережье прогнозируется усиление ветра до 8-12 метров в секунду.
Следовательно, украинцы могут рассчитывать на благоприятную погоду для осенних прогулок и занятий на открытом воздухе. Если не учитывать легкий ветер и небольшие туманы на западе, эта неделя обещает быть приятной и теплой.
Читайте на портале "Комментарии" — Украинские пользователи получают оперативные предупреждения об опасных погодных условиях непосредственно в своих мобильных приложениях благодаря интеграции Укргидрометцентра с европейской платформой MeteoAlarm. Об этом рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха на брифинге в Медиацентре Украина.
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