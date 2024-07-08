Орбана не остановить: после Украины и РФ прибыл в еще одну страну с "мирной миссией"

Самолет премьер-министра Венгрии Виктора Орбана приземлился в Пекине после серии визитов политика в Украину и Россию. Глава венгерского правительства заявил, что посетил Китай со своей "мирной" миссией. При этом политик по-прежнему не раскрыл детали этой "мирной миссии" и в чем состоит ее суть. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Виктора Обрана в Twitter (X).

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Венгерский премьер опубликовал фотографию после приземления в аэропорту китайской столицы.

"Мирная миссия 3.0. Пекин" — подписал он снимок.

Скорее всего, речь идет о продолжении "мирной" инициативы Орбана относительно завершения войны РФ против Украины, о чем он на той неделе общался с украинским президентом в Киеве и российским диктатором в Москве.

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что 8 июля у лидера КНР Си Цзиньпина запланирована встреча с Орбаном. Как передает Xinhua, она состоится для углубленного общения "по вопросам, представляющим взаимный интерес".

В китайском государственном правительственном новостном агентстве не предоставили других деталей относительно их встречи и переговоров.

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