Орбан называет себя миротворцем: зачем прилетел в Москву

Одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сегодня прибыл в Москву. Пресс-служба венгерского политика назвала поездку "миротворческим" визитом. Как передает портал "Комментарии", свой визит в столицу РФ Виктор Орбан подтвердил у себя в Facebook.

Виктор Орбан. Фото: Фейсбук Виктора Орбана

"После Киева в Москву. Второй этап миротворческой миссии", – сообщил Виктор Орбан.

Премьер также опубликовал фото из правительственного терминала "Внуково" на фоне большой надписи "Москва".

Важно отметить, что на это фото пресс-служба Орбана добавила логотип венгерского председательства в ЕС, несмотря на то, что в Брюсселе отметили, что Орбан во время своей поездки представляет исключительно собственную страну.

Интересно, что ранее Виктор Орбан в интервью государственному радио заявил о том, что несмотря на то, что Венгрия председательствует в Совете ЕС, это не дает Будапешту мандата для продвижения мира в Украине. Тем не менее, Венгрия может быть "хорошим орудием в руках людей, которые хотят мира".

"Венгрия не может взять на себя ответственность за это, у нас нет на это ни мандата, ни соответствующего международного политического веса, у нас нет адекватного национального (валового) продукта, нашей армии и так далее, но мы можем быть хорошим орудием в руках господа, мы можем быть хорошим орудием в руках людей, которые хотят мира", – сказал глава венгерского правительства.

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