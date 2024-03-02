Орбан аноансировал свою встречу с Трампом, подчеркнув, что тот "сможет остановить войны"

Одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил информацию о том, что на следующей неделе встретится с вероятным кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом. Как передает портал "Комментарии", слова Орбана на дипломатическом форуме в Анталии, которые приводит журнал Mandiner.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Виктор Орбан высказал убеждение, что Дональд Трамп будет сильным президентом США, который сможет остановить войны – между Россией и Украиной и на Ближнем Востоке между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.

Венгерский премьер также повторил неоднократно озвученные тезисы, что выступает за скорейший мир в Украине, потому что он нужен "в интересах всего мира", и напомнил, что в соседнем государстве живут венгры, "многие из которых погибли в ходе боевых действий".

Отметим, ранее "Bloomberg", со ссылкой на неназванный источник, знакомый с планами Дональда Трампа, сообщил, что бывший президент США Дональд Трамп планирует 8 марта принять премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на своем курорте Мар-а-Лаго во Флориде.

Читайте также на портале "Комментарии" — бывший президент США и вероятный кандидат от республиканцев на выборах-2024 Дональд Трамп заявил, что поощряет Россию напасть на страны НАТО, которые не выполняют обязательства перед альянсом и не выплачивают 2% на оборонные нужды. Подобное высказывание раскритиковали Белый дом, а также генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Последний акцентировал, что разговоры о том, что члены НАТО не защищают друг друга, подрывают общую безопасность. Тем временем кремлевский "Троянский конь" в ЕС и НАТО, венгерский премьер Виктор Орбан заявляет, что Украина должна стать не членом ЕС или НАТО, а "буферной зоной" между Россией и Западом. О чем говорят последние заявление действия в ракурсе глобальной безопасности? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



