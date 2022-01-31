ОПЗЖ: Только избавившись от внешнего управления, Украина сможет вернуть субъектность и стать успешной

Пресс-конференция, которую в пятницу, 28 января, президент Украины провел исключительно для иностранных СМИ, ‒ красноречивое доказательство того, что Офис президента не просто игнорирует украинскую журналистику, а и признает свою полную зависимость от Запада. Об этом заявили в партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

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В политсиле подчеркнули, что, отдавая предпочтение зарубежным журналистам, власть демонстрирует неуважение к украинским медиа.

"Курс власти на уничтожение свободы слова, взятый при закрытии каналов "112 Украина", NewsOne, ZIK, UkrLive и "Перший незалежний", достиг своего апогея 28 января, когда стало понятно, что для власти существует только западная пресса, а общение с украинской сводится либо к прямому уничтожению СМИ, либо к выдаче инструкций, каким образом необходимо освещать ее деятельность", – считают в ОПЗЖ.

В оппозиционной партии уверены, что таким образом власть в очередной раз признала свою полную административную, финансовую, дипломатическую, интеллектуальную и информационную зависимость от Запада, который продолжает навязывать Украине свою повестку дня.

"Диктуемая коллективным Западом повестка основана не на фактах и не на национальных интересах Украины, а на провокациях, бредовых вбросах и откровенных фейках, которых многочисленные "центры по борьбе с фейками" в упор не замечают, как не должны замечать "институты по противодействию коррупции" преступления западных корпораций", – говорится в заявлении политсилы.

По мнению представителей "Оппозиционной платформы – За жизнь", политика власти, заключающаяся в потакании Западу, будет иметь катастрофические последствия для Украины.

"Слабые и нерешительные попытки власти дискутировать с западными политиками, не давая резкой и принципиальной оценки многолетней кампании русофобии и антиукраинской истерии, не называя внешнее управление своим именем, сопровождаемое публичным унижением украинских журналистов в глазах их западных коллег, – обречены на провал. Провал тем более болезненный, что сама власть своими действиями признает катастрофические последствия внешнего управления Украиной и превращения ее из субъекта в объект международной политики", – говорится в заявлении партии.

В ОПЗЖ также подчеркнули, что политические силы, допустившие укрепление внешнего управления в нашем государстве, должны уйти с украинской политической арены.

"Только политика восстановления субъектности Украины, ее многофакторности, защиты суверенитета и независимости способна превратить Украину в успешное государство. Мы обращаемся к нашим сторонникам и к тем, кто поддерживает другие политические силы. Этот непреложный факт эффективной стратегии нашей страны необходимо признать сегодня, невзирая на симпатии и антипатии, потому что альтернативы этому политическому курсу нет", – констатировали в "Оппозиционной платформе – За жизнь".





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