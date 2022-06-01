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Опрос в Дії по владению оружием в Украине: какие результаты

59% украинцев считают, что все граждане, отвечающие требованиям закона, могут иметь пистолет

сегодня, 16:34
Автор:

Лиля Воробьева
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Опрос в  "Дії" относительно владения оружием в Украине завершен. Оно стало самым массовым. Ведь всего за неделю в нем приняли участие 1726452 украинцев. Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.
По словам Михаила Федорова, это лишь четвертый опрос, запущенный в приложении "Дія".
Результаты выглядят так: 59% считают, что все граждане, отвечающие требованиям закона, могут иметь пистолет и свободно носить его с собой в общественных местах; 22% — отмечают, что пистолеты категорически не должны обращаться среди гражданского населения; 19% отметили, что пистолеты могут иметь все граждане, соответствующие закону, и использовать их только в тирах или на стрельбищах. В этом случае носить оружие с собой запрещено.
"Такая вовлеченность — показатель того, что мы двигаемся в правильном направлении. Не каждое государство сегодня может общаться со своими гражданами за три клика. Это беспрецедентный кейс прямой электронной демократии", — написал Федоров.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что все больше украинцев хотят иметь на руках огнестрельное оружие и боеприпасы. В условиях войны более чем вдвое возросло количество тех, кто поддерживает предоставление гражданам Украины права на владение огнестрельным оружием и боеприпасами. Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в мае по заказу общественной инициативы "Украинский арсенал свободы". Глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков считает, что на решение украинцев повлияла война.


Опрос в Дії по владению оружием в Украине: какие результаты

Опрос о владении оружием стал самым массовым (фото из открытых источников)


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Источник: https://www.facebook.com/mykhailofedorov.com.ua
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