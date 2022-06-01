Опрос в Дії по владению оружием в Украине: какие результаты

Опрос в "Дії" относительно владения оружием в Украине завершен. Оно стало самым массовым. Ведь всего за неделю в нем приняли участие 1726452 украинцев. Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Результаты выглядят так: 59% считают, что все граждане, отвечающие требованиям закона, могут иметь пистолет и свободно носить его с собой в общественных местах; 22% — отмечают, что пистолеты категорически не должны обращаться среди гражданского населения; 19% отметили, что пистолеты могут иметь все граждане, соответствующие закону, и использовать их только в тирах или на стрельбищах. В этом случае носить оружие с собой запрещено.

"Такая вовлеченность — показатель того, что мы двигаемся в правильном направлении. Не каждое государство сегодня может общаться со своими гражданами за три клика. Это беспрецедентный кейс прямой электронной демократии", — написал Федоров.