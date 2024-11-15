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Опрос показал, сколько украинцев могут себе позволить купить все, что захотят

По данным опроса, 9,1% респондентов отметили, что им не хватает денег даже на еду

сегодня, 13:15
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Кравцев Сергей

Среди украинских семей 1,2% могут позволить себе купить все, что пожелают. В целом уровень благосостояния работающих граждан значительно лучше. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Опрос показал, сколько украинцев могут себе позволить купить все, что захотят

Деньги. Фото из открытых источников

Данные опроса показывают, что 9,1% респондентов отметили, что им не хватает денег даже на еду. Еще 32% ответили, что на еду хватает, но покупать одежду уже трудно, 48% ответили, что хватает на еду и одежду, но для покупки чего-то более дорогого (например, бытовой техники) приходится откладывать.

Кроме того, 7,4% отметили, что им хватает на все, сбережений требуют очень дорогие покупки (например, авто).

Положение дел у работающих лучше, чем у остальных опрошенных, там только четверти семей (25,2%) хватает денег только на еду. Большинство (56,9%) может позволить себе еду и одежду, а на покупку чего-то более дорогого уже должно откладывать.

Социологический опрос проводился Центром Разумкова с 6 по 12 июня 2024 среди 2016 респондентов. Опрос проводился только на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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Также издание "Комментарии" сообщало – почти половина наших соотечественников (44%) соглашаются с тем, что при покупке продуктов чаще стараются покупать самые дешевые продукты, не обращая внимания на качество. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром Разумкова с 20 по 26 сентября.




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