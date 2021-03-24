Оправдываясь за пленки «Медведчука-Суркова», Грицак начал «сливать» Порошенко

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Станислав Молчанов
Бывший глава СБУ Василий Грицак, комментируя в эфире канала "Украина 24" так называемые пленки "Медведчука – Суркова" назвал несколько фактов, которые, как он выразился, свидетельствуют о торможении уголовных производств против Виктора Медведчука в период президентства Петра Порошенка.
Василий Грицак - фото из открытых источников
Грицак подчеркнул, что работа СБУ по структурам Медведчука была начата, когда он возглавлял Службу.
Грицак признался, что недавно давал показания против Медведчука в деле СБУ от 2016 года по факту вывоза в РФ высокопоставленных чиновников правоохранительных органов Украины. Они, со слов Грицака, летали в Россию на самолете Медведчука, а там им были организованы встречи с политиками и представителями ФСБ. Грицак отметил, что это дело три года в период президентства Порошенко тормозилось в судах.
Еще одно дело, которому при власти Порошенко не давали ход, по словам экс-председателя СБУ, — уголовное производство по территориальным общинам.
Также Грицак подчеркнул, что СБУ докладывала Порошенко о "каналах Медведчука". И утверждая обратное, бывший президент говорит недостоверную информацию.
По его словам, материалы СБУ о каналах странным образом исчезли из повестки дня заседании СНБО в 2016 году, хотя тогда на их рассмотрении настаивал Турчинов.
Напомним, ранее в тг-каналах появились сообщения о том, что Грицак может пойти на то, что станет давать показания против Порошенко. Позже, канал "Инсайдер" уточнил, что Грицак уже это сделал в деле "Приватбанка" и дал показания в интересах Суркова в Лондонском суде.
Как сообщалось ранее, на пленках "Медведчука – Суркова" звучит фраза о том, что Грицак должен был привезти "наличку" боевикам на Донбассе. В связи с этим, волонтеры напомнили, что вся торговля с оккупированными территориями на Востоке, а также движение туда поездов на протяжении президентской каденции Порошенко осуществлялись исключительно по санкции Грицака.
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