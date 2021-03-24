Оправдываясь за пленки «Медведчука-Суркова», Грицак начал «сливать» Порошенко

Бывший глава СБУ Василий Грицак, комментируя в эфире канала "Украина 24" так называемые пленки "Медведчука – Суркова" назвал несколько фактов, которые, как он выразился, свидетельствуют о торможении уголовных производств против Виктора Медведчука в период президентства Петра Порошенка.

Василий Грицак - фото из открытых источников

Грицак подчеркнул, что работа СБУ по структурам Медведчука была начата, когда он возглавлял Службу.

"Если говорить фактами, то мне очень не приятно, когда меня связывают с Медведчуком. Начиная со времени моей каденции на должности главы Службы безопасности, мы всегда работали и его структуры не выходили из поля нашего зрения", — сказал он.

Грицак признался, что недавно давал показания против Медведчука в деле СБУ от 2016 года по факту вывоза в РФ высокопоставленных чиновников правоохранительных органов Украины. Они, со слов Грицака, летали в Россию на самолете Медведчука, а там им были организованы встречи с политиками и представителями ФСБ. Грицак отметил, что это дело три года в период президентства Порошенко тормозилось в судах.

"Дело было зарегистрировано в 2016 году. В 2017 году – передано в суд. И дело лежало в суде с 2017 до 2020, и только в 2020-ом суд начал рассматривать его по сути. При нашей власти почему-то это дело тормозилось", — сказал Грицак.

Еще одно дело, которому при власти Порошенко не давали ход, по словам экс-председателя СБУ, — уголовное производство по территориальным общинам.

Также Грицак подчеркнул, что СБУ докладывала Порошенко о "каналах Медведчука". И утверждая обратное, бывший президент говорит недостоверную информацию.

"Спасибо Авакову за правду касательно каналов… Я точно помню, как приезжал гражданин Германии для оформления сделки. Он был фронтменом при оформлении каналов в интересах Медведчука. А его жена торговала ношенными вещами на eBey", — рассказал Грицак.

По его словам, материалы СБУ о каналах странным образом исчезли из повестки дня заседании СНБО в 2016 году, хотя тогда на их рассмотрении настаивал Турчинов.

Напомним, ранее в тг-каналах появились сообщения о том, что Грицак может пойти на то, что станет давать показания против Порошенко. Позже, канал "Инсайдер" уточнил, что Грицак уже это сделал в деле "Приватбанка" и дал показания в интересах Суркова в Лондонском суде.

Как сообщалось ранее, на пленках "Медведчука – Суркова" звучит фраза о том, что Грицак должен был привезти "наличку" боевикам на Донбассе. В связи с этим, волонтеры напомнили, что вся торговля с оккупированными территориями на Востоке, а также движение туда поездов на протяжении президентской каденции Порошенко осуществлялись исключительно по санкции Грицака.

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