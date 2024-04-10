Оправдывал войну РФ и пытался сбежать из Украины: стало известно о задержании бывшего нардепа

Работники СБУ задержали бывшего народного избранника от запрещенной Партии регионов Владислава Лукьянова, который оправдывал нападение России. Задержан бывший парламентарий на попытке бегства из Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Служба безопасности Украины.

СБУ задержала бывшего нардепа. Фото: СБУ в Facebook

Отмечается, что в СБУ не сообщают о ком именно идет речь, но в СМИ уже просочилась информация, что задержан экс-регионал Лукьянов.

"Злоумышленник задержан вблизи пограничного пункта пропуска в Одесской области. Оттуда 60-летний фигурант пытался выехать в соседнюю страну как лицо непризывного возраста. По данным следствия, в 2020 году он стал депутатом горсовета Бахмута от запрещенной ОПЗЖ", – говорится в сообщении СБУ.

Также в ведомстве отмечают, что после захвата части региона фигурант пошел на сотрудничество с врагом и "перерегистрировал" собственную компанию интернет-провайдера по российскому законодательству. Кроме того, он предоставил ФСБ полный доступ к имеющемуся оборудованию, что позволило российской спецслужбе контролировать интернет-активность местного населения.

В СБУ сообщают, что Лукьянов распорядился регулярно платить средства в бюджет РФ в виде "налогов" и "сборов". Тем самым он финансировал военно-промышленный комплекс России и ее оккупационные группировки, которые воюют против Украины.

Кроме того злоумышленник публично оправдывал вооруженную агрессию России, о чем неоднократно рассказывал в чатах прокремлевских Телеграмм-каналов.

Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон и черновые записи с доказательствами его преступных действий.

Сейчас депутату сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 УКУ (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). Также решается вопрос о дополнительной квалификации незаконной деятельности фигуранта. Ему грозит тюремное заключение.

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