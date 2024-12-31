Оператор рынка электроэнергии ограничил доступ к информации о торгах

С 30 декабря 2024 г. государственное предприятие "Оператор рынка" прекратило публикацию данных о торгах на рынке электроэнергии. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Торги электричеством. Фото: 24 Канал

Согласно сообщению, решение о закрытии доступа к данным было принято из-за военного положения в Украине и постоянных попыток врага разрушить энергетическую инфраструктуру страны.

"В связи с этой ситуацией, АО "Оператор рынка" с сегодняшнего дня прекращает публикацию информации о торгах на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке на своих вебсайте и телеграмм-канале", — говорится в официальном сообщении компании.

Оператор рынка ответственен за организацию торговли электроэнергией и обеспечение баланса между спросом и предложением на рынке электроэнергии в Украине.

Рынок "на сутки вперед" (РДН) является ключевым сегментом рынка электрической энергии в стране, поскольку именно на нем формируются цены, ориентиры для всех других рынков. На РДН осуществляется купля-продажа электрической энергии на следующие сутки после проведения торгов по конкурентным ценам, применяя принцип предельного ценообразования.

Внутрисуточный рынок, работающий непрерывно после завершения торгов на РДН, позволяет корректировать торговые позиции, что позволяет более оперативно реагировать на изменения спроса и предложения.

Это решение принято на фоне последних атак российских войск: 25 декабря 2024 года был нанесен массированный удар по украинским энергетическим объектам, в результате которого были повреждены важные элементы энергетической инфраструктуры. Всего с начала полномасштабной войны Россия совершила более 1120 массированных атак по энергетическим объектам Украины.

Портал "Комментарии" ранее писал, что министр энергетики Герман Галущенко не исключает вероятности повышения тарифа на электроэнергию для населения. В настоящее время правительство изучает разные варианты финансирования ремонта своих энергообъектов.