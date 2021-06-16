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Опасные аттракционы: как не пострадать во время развлечения

Эксперты рассказали о том, как защитить себя и своих родных, и не пострадать во время развлечений

сегодня, 08:29
Автор:

Лиля Воробьева

В последнее время в Украине появляется все больше сообщений об опасных аттракционах, где травмируются люди. Недавно в Николаеве, Краматорске пострадали горожане, из-за неисправности механизмов. О том, как защитить себя и своих родных, если вы решили покататься, рассказали в программе "Завтрак 1 + 1".

Опасные аттракционы: как не пострадать во время развлечения

Аттракционы (фото с открытых источников)

Люди, которые обслуживают такие места для развлечений, почти всегда рассказывают, что каждый день проверяют технику. Мол, они все это делают утром задолго до открытия. А специальная проверка, время от времени, осматривает и проверяет технику более серьезно. По их словам, всем, кто решил с ветерком покататься на аттракционе, проводят инструктаж по технике безопасности. Для оказания первой медицинской помощи пострадавшим при несчастном случае на местах есть аптечка.

Однако специалисты заявляют, что такие вещи не всегда защитят вас и ваших родных и вот, что они рекомендуют. Эксперты категорически не советуют кататься на аттракционах во время сильного дождя, грозы или ветра. Для таких развлечений нужно выбирать более благоприятную погоду. А еще они рекомендуют не выбрасывать билет, который вы приобрели. Ведь в случае неприятного инцидента — это единственный юридическое доказательство того, что вы действительно были посетителем этого аттракциона. Посетители парков развлечений могут смело требовать чек об оплате.

"Перед законом за травмы пострадавших людей отвечает владелец аттракциона, но на практике такие вещи доказать сегодня очень сложно", — рассказывают эксперты.

Они говорят, что перед тем, как сесть на аттракцион, нужно внимательно осмотреть конструкцию, если она выглядит старой и запущенной, лучше тогда не рисковать.

"Проверяйте внимательно, не сломана  ли конструкция, не оторваны балки, не выглядят острые элементы. Прислушайтесь к подозрительным звукам", — рассказывают специалисты.

Не лишним будет обратить внимание на ограждение у конструкции, на то, как придерживается персонал правил безопасности, как работает оператор аттракциона. А сами всегда соблюдайте правила безопасности.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что на аттракционе в Кирилловке произошла авария.


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Источник: https://tsn.ua/video/video-novini/yak-vberegtisya-vid-neschasnih-vipadkiv-na-atrakcionah.html
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