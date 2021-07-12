Опасно для детей: в Укране начали продавать новый вид мороженого

На полках украинских супермаркетов в последнее время стали появляться новые виды мороженого с энергетиком. Однако находится эта сладость не в отдельном холодильнике, а вместе с остальным мороженым, то есть никак не ограничена для детей. Об этом информирует ТСН.Тиждень.



В Украине появился новый вид мороженого. Фото из открытых источников

Как сообщает источник, у этого мороженого есть еще одна особенность — ингредиенты написаны только на иностранном языке. А состав на русском языке будет виден, только если разорвать упаковку. Там же и есть информация о возрастном ограничении. Людям до 18 лет его употреблять не желательно.

На яркую упаковку и в целом новинку очень часто обращают внимание дети. Буквально несколько дней назад подросток приобрел себе несколько упаковок данного мороженого с энергетиком и употребил сразу все. Как итог, ребенка мучила бессонница до самого утра.

Диетолог Наталья Самойленко отметила, что этот продукт содержит кофеин, как и любой энергетик. Бессонница произошла как результат переедания этого продукта.

В одной порции такой ледяной сладости содержится 23 мг кофеина, то есть меньше, чем содержит в себе чашка кофе. Однако стоит учитывать, что детский организм реагирует на него иначе. Для ребенка эффект от энергетика будет длиться в три раза дольше, чем для взрослого.

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