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Опасно для детей: в Укране начали продавать новый вид мороженого

Эксперты призывают родителей быть бдительнее и обращать внимание на состав мороженого, которое покупают их дети.

сегодня, 19:26
Автор:

Денис Подставной

На полках украинских супермаркетов в последнее время стали появляться новые виды мороженого с энергетиком. Однако находится эта сладость не в отдельном холодильнике, а вместе с остальным мороженым, то есть никак не ограничена для детей. Об этом информирует ТСН.Тиждень.

Опасно для детей: в Укране начали продавать новый вид мороженого

В Украине появился новый вид мороженого. Фото из открытых источников

Как сообщает источник, у этого мороженого есть еще одна особенность — ингредиенты написаны только на иностранном языке. А состав на русском языке будет виден, только если разорвать упаковку. Там же и есть информация о возрастном ограничении. Людям до 18 лет его употреблять не желательно. 

На яркую упаковку и в целом новинку очень часто обращают внимание дети. Буквально несколько дней назад подросток приобрел себе несколько упаковок данного мороженого с энергетиком и употребил сразу все. Как итог, ребенка мучила бессонница до самого утра. 

Диетолог Наталья Самойленко отметила, что этот продукт содержит кофеин, как и любой энергетик. Бессонница произошла как результат переедания этого продукта. 

В одной порции такой ледяной сладости содержится 23 мг кофеина, то есть меньше, чем содержит в себе чашка кофе. Однако стоит учитывать, что детский организм реагирует на него иначе. Для ребенка эффект от энергетика будет длиться в три раза дольше, чем для взрослого. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, какие признаки указывают на дефицит белка в организме. Подробнее об этом читайте в материале на нашем сайте.

Также издание информировало о том, какой вид рыбы рекомендуют употреблять сердечникам. Специалисты рассказали, кому и при каких заболеваниях следует добавить в свой рацион различные виды рыбы. 



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Источник: https://tsn.ua/ukrayina/energetik-zamaskovaniy-pid-morozivo-chim-zagrozhuye-yogo-vzhivannya-dityam-ta-lyudyam-zi-slabkim-sercem-1822627.html
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