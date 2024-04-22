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Опасная жара в Европе: какие могут быть последствия

Температуры в Европе поднимаются до таких высот, что организм человека не в состоянии справиться с такой нагрузкой.

22 апреля 2024, 17:30
Автор:
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Черновалова Кристина
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Европа столкнулась с невиданными климатическими вызовами. Согласно последним данным Службы мониторинга климата ЕС Copernicus и Всемирной метеорологической организации, континент пережил самый жаркий период за всю историю наблюдений с высоким риском для здоровья и благосостояния общин.

Опасная жара в Европе: какие могут быть последствия

Опасная для здоровья жара усиливается в Европе

Жаркий июль прошлого года принес с собой экстремальный тепловой стресс, затронувший 41% южной Европы — это самая большая когда-либо фиксировавшаяся площадь. Смертность от жары выросла на 30% за последние два десятилетия, а июльская жара 2023 года в Италии повлекла на 7% больше смертей по сравнению со средним показателем.

Не только жара стала проблемой. Увеличение температур ведет к другим экстремальным явлениям. Например, более теплая атмосфера способна удерживать больше влаги, что приводит к более сильным ливням и вызывает наводнения, как это произошло в Словении, где пострадало 1.5 миллиона человек. Кроме того, увеличение температур повлекло за собой рекордные лесные пожары в Греции и стремительное таяние Альпийских ледников.

Карло Буонтемпо, директор Службы изменения климата Copernicus, подчеркнул непредсказуемость и масштаб новых климатических явлений: "Некоторые из событий 2023 года застали нас неожиданно своей интенсивностью и быстротой наступления."

В ответ на растущие температуры использование кондиционеров возросло, однако, как указывает Всемирный банк, такие устройства уже приводят к 10% всех глобальных выбросов парниковых газов, усложняя проблему, которую они должны решать.

Аномальная жара, охватившая Европу, — это не только сигнал к немедленным действиям, но и четкое свидетельство того, что климатические изменения уже не ограничиваются только теоретическими моделями, а оказывают реальное влияние на жизнь миллионов. Пора действовать решительно и безотлагательно.



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Источник: https://www.unian.ua/pogoda/news/nebezpechna-dlya-zdorov-ya-speka-posilyuyetsya-v-yevropi-vcheni-12612933.html
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