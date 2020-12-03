ООН вычеркнула марихуану из списка опасных наркотиков

Комиссия ООН по наркотическим средствам решила исключить каннабис из письма опасных веществ. К такому решению представители Комиссии пришли после рассмотрения рекомендаций ВОЗ по реклассификации "травки" и их прекурсоров.

Таким образом, со 2 декабря 2020 марихуана была исключена из списка IV единой Конвенции о наркотических средствах 1961 года. До этого она находилась на уровне с апиоидами, которые вызывают сильную зависимость, в том числе и героин.



По мнению экспертов, это событие не повлияет на международный контроль оборота каннабиса, ведь власти стран введут свое законодательство относительно того, как классифицировать "травку" у себя на территории государства. Вместе с тем в будущем это может привести к увеличению количества исследований о пользе каннабиса.



Ранее "Комментарии" сообщали о том, что росийский видеоблоггер с ником Reeflay вел стрим в то время, как за его спиной на диване лежало тело подруги. Случай произошел в Московской области вчера. С соцсетей стало известно, что умершая была беременна. Как оказалось, Стас Решетников, (так зовут блогера) за день до этого после ссоры выгнал девушку из дома. Некоторое время она провела на улице практически без одежды, в результате чего сильно перемерзла. На видео видно, что парень ее практически голую занес с прихожей и даже пытался оказать помощь. Кроме того, на видео он проявлял признаки достаточно сильного опьянения — то алкогольного, то ли наркотического. Поэтому подписчики канала Reeflay сделали неоднозначные выводы относительно смерти несчастной.

Кроме того, порталу стало известно, что жена Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП по вине Михаила Ефремова, показала письмо, написанное ей актером уже в заключении. В письме, написанном от руки, актер выражает вдове погибшего искренние соболезнования и просит прощения.





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