ООН готовится к радикальным шагам после решения Трампа: о чем идет речь

Генсек ООН Антониу Гутерриш сокращает расходы более, чем на 700 миллионов долларов и готовит масштабную реформу организации на фоне сокращения поддержки со стороны её крупнейшего спонсора – США. План Гутерриша предусматривает сокращение расходов и персонала на 20%, что снизит бюджет ООН с текущих 3,7 миллиарда долларов до самого низкого уровня с 2018 года. Около 3 000 сотрудникам придется искать новую работу, ведь их должности будут сокращены. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

ООН. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что официально программа реформ приурочена к 80-летию ООН, а не к смене администрации в США. Однако масштаб сокращений отражает угрозу дальнейшего снижения финансирования со стороны США, которые традиционно обеспечивают около 22% бюджета организации.

Президент США Дональд Трамп уже приостановил это финансирование и вывел страну из нескольких структур ООН.

"Мы не собираемся участвовать в организациях, чья политика мешает интересам США", — заявил зампредставителя Госдепартамента Томми Пайготт.

В публикации говорится, что сокращения в ООН происходят на фоне того, как администрация Трампа уже ликвидировала десятки миллиардов долларов внешней помощи, сосредотачиваясь на приоритетах США. Конфликты на Ближнем Востоке, в Украине и Африке лишь усилили потребность в глобальной поддержке.

После многих лет финансовых трудностей руководство ООН уже планировало масштабные структурные преобразования, говорится в материале. Еще в январе Гутерриш предупреждал, что организация сталкивается с "полноценным кризисом ликвидности". В целом расходы по системе ООН могут снизиться до самого низкого уровня за десятилетие – на целых 20 миллиардов долларов по сравнению с пиком в 2023 году.

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