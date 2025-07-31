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Украина инициировала экстренное заседание ООН: что происходит

Из-за ночного удара по Киеву МИД Украины созвало заседание Совета Безопасности ООН

31 июля 2025, 23:35
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Недилько Ксения

Украина инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН в ответ на очередную эскалацию террора со стороны России, приведшую к гибели людей и разрушениям в Киеве. Об этом в соцсети X сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Украина инициировала экстренное заседание ООН: что происходит

Украина инициировала экстренное заседание ООН: что происходит

"Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по пункту повестки дня "Поддержания мира и безопасности Украины" состоится завтра, 1 августа.

Путин отвергает усилия ради мира и стремится затянуть свою войну. Но мир имеет достаточно силы, чтобы его остановить благодаря единому давлению и принципиальной позиции в пользу полного, немедленного и безусловного прекращения огня.

Завтрашнее вечернее заседание Совбеза ООН станет платформой, чтобы четко заявить о таких решительных позициях", — заявил министр.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Киеве в результате массированной комбинированной атаки ночью по столице уже известно о 16 погибших, 159 человек ранены , в том числе – 16 детей.

Сегодня под утро, 31 июля, Россия атаковала Киев ракетами, в Святошинском районе уничтожен целый подъезд жилого дома, под завалами люди. В Святошинском районе разрушен подъезд жилого дома. Экстренные службы работают. Также вспыхнули пожары в нескольких нежилых постройках. В Соломенском районе повреждены квартиры в нескольких домах. Горели автомобили. Также пожары и повреждения в нескольких локациях нежилой застройки. В Голосеевском районе есть поврежденные дома. В частности, школы и детского сада. В Шевченковском районе ударной волной выбило окна в детском отделении медучреждения. Позже президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео ракетного удара по киевскому дому.



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