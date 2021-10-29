Онкозаболеваемость в районе шламохранилищ НГЗ оказалась ниже, чем в области

Управление охраны здоровья Николаевской облгосадминистрации не может ответить, есть ли рост или снижение заболеваемости в районе Николаевского глиноземного завода (НГЗ). Об этом сообщает РБК-Украина.

Николаевский глиноземный завод - фото из открытых источников

Общественная организации "Стоп шлам" со ссылкой на ОГА сообщила о росте онкозаболеваемости в Витовском районе Николаевской области. Негативную статистику связали с работой НГЗ, который находится в районе.

На самом же НГЗ привели цифры статистики Галициновской ОТГ, где непосредственно расположен завод и живет большая часть его работников. На НГЗ в очередной раз обвинили общественников в манипуляциях. В отношении "Стоп шлам" полиция проводит расследование в деле о мошенничестве при попытке взыскания с завода 9,2 млрд грн моральной компенсации.

Бывший Витовский район достаточно обширный и в нем работает с десяток предприятий. Чтобы получить точную картину, издание запросило в ОГА уточняющие данные по Галициновской ОТГ. Именно там находится завод, а большинство работающих на нем проживают в селах громады: Галициново, Лупарево, Лиманы.

Однако оказалось, что точных данных у Управления охраны здоровья нет, статистика ведется в разрезе районов. Но даже такая статистика не отвечает озвученным ОО "Стоп шлам" цифрам.

За последний год онкозаболеваемость в Витовском районе снизилась на 43,4 %, а за отчетный период 2015-2019 — на 0,4%.

Средний же показатель заболеваемости онкологическими болезнями на 100 тысяч населения в Витовском районе за 2020 г. — 247,1, что значительно ниже среднего по области в 314.

Для сравнения: самый высокий показатель зафиксирован в городе Николаеве – 373. Он снизился за последний год на 12,6%. А рост новых случаев раковых заболеваний наблюдается в Братском (+ 8,7 %) и Арбузинском районах (+2,5%).

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