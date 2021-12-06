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Омикрон теоретически опасен, - председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите

Сергей Комиссаренко объяснил, почему Омикрон опасен

сегодня, 16:13
Автор:

Козлова Альбіна
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В эфире канала "Украина 24" Сергей Комиссаренко, глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при совете Нацбезопасности обороны Украины рассказал, почему Омикрон считают опасным и когда можно будет говорить о последствиях распространения этого штамма.

Омикрон теоретически опасен, - председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите

В мире начали болеть новым штаммом, фото из открытых источников

По его словам, теоретически Омикрон опасен, потому что в нем обнаружили более 50 мутаций по сравнению с уханским вариантом. Среди этих мутаций более 30 влияют на шиповидный S-протеин, отвечающий за связывание вируса с клетками человека. Именно против этого протеина разработаны все имеющиеся в мире вакцины. Конечно, м-РНК-вакцины легче "подстроить" под новые мутации вируса. Пока все вакцины разработаны против уханского варианта и насколько они эффективны против новых мутаций, еще не известно. Однако вакцины способны снизить летальность, поэтому следует вакцинироваться, отметил Комиссаренко.

Что касается того, может ли Омикрон вызвать больше летальных исходов, то Сергей Комиссаренко объяснил, что на вирус иммунитет в каждом организме реагирует по-разному.

"Летальность – это цифры, которые мы видим после того, как обрабатывается большое количество случаев. Их сравнивают друг с другом и тогда говорят о какой средней величине. Это статистика. Иммунная система у каждого по-разному реагирует на вирус. У кого вообще нет симптомов, а иногда регистрируют очень острые случаи. Поэтому нужно какое-то время, чтобы понять, насколько новый штамм опасен", — объясняет Сергей Комиссаренко.

Кроме того, он добавил, что производители вакцин разрабатывают вакцины, действующие против "Дельта", поэтому весь мир будет ждать следующая вакцинация через полгода именно против этого штамма. Впрочем, не исключено, что через полгода могут появиться новые мутации, новые опасные штаммы.

Сергей Комиссаренко также отметил, что новый штамм за неделю быстро распространился в странах Европы и США, что свидетельствует о его значительной заразности.

Как сообщал портал "Комментарии", названы три симптома инфицирования Омикроном, на которые следует обратить внимание


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=k2HCO8hIwqo
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