logo

BTC/USD

39225.34

ETH/USD

2743.44

LTC/USD

113.36

USD/UAH

28.70

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Омбудсмен рассказала об облавах в ОРДЛО: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Омбудсмен рассказала об облавах в ОРДЛО: что известно

В ОРДЛО будут мобилизовать в армию несовершеннолетних юношей

сегодня, 09:30
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Начались облавы на украинцев, проживающих на территории ОРДЛО, с целью привлечения их на службу в незаконных вооруженных формированиях псевдореспублик. Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

Омбудсмен рассказала об облавах в ОРДЛО: что известно

Ситуация в ОРДЛО, фото Facebook

Такую информацию она получила от правозащитных организаций, имеющих своих представителей в ОРДЛО. Известно, что так называемое Министерство государственной безопасности ЛДНР издало приказ мобилизовать для участия в военных действиях курсантов местных "военных училищ" в возрасте от 16 лет.

Представители администрации псевдореспублик после объявления общей мобилизации проводят облавы на мужчин и молодых юношей, заставляя их прибывать в военкоматы. За неявку населению угрожают уголовной ответственностью. Есть случаи, когда мужчин принудительно вывозили из населенных пунктов, где они проживают.

Омбудсмен обратилась в Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и международные правозащитные организации с просьбой отреагировать на призыв несовершеннолетних из ОРДЛО в армию. Поскольку это нарушение статьи 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны. Согласно резолюции Совбеза ООН № 2427 дети, завербованные на участие в вооруженных конфликтах, это жертвы нарушений международного права.

Как сообщал портал "Комментарии", местным жителям, проживающим на территории Донецка, на мобильные телефоны поступила рассылка сообщений о мобилизации. Такие SMS сообщения получили мужчины. В тексте сообщений говорится, что вроде бы будут начаты в ближайшее время военные действия и наступление на "республику", поэтому им следует стать "в защиту своего дома и родины".


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/denisovaombudsman
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!