Омбудсмен рассказала об облавах в ОРДЛО: что известно

Начались облавы на украинцев, проживающих на территории ОРДЛО, с целью привлечения их на службу в незаконных вооруженных формированиях псевдореспублик. Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

Ситуация в ОРДЛО, фото Facebook

Такую информацию она получила от правозащитных организаций, имеющих своих представителей в ОРДЛО. Известно, что так называемое Министерство государственной безопасности ЛДНР издало приказ мобилизовать для участия в военных действиях курсантов местных "военных училищ" в возрасте от 16 лет.

Представители администрации псевдореспублик после объявления общей мобилизации проводят облавы на мужчин и молодых юношей, заставляя их прибывать в военкоматы. За неявку населению угрожают уголовной ответственностью. Есть случаи, когда мужчин принудительно вывозили из населенных пунктов, где они проживают.



Омбудсмен обратилась в Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и международные правозащитные организации с просьбой отреагировать на призыв несовершеннолетних из ОРДЛО в армию. Поскольку это нарушение статьи 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны. Согласно резолюции Совбеза ООН № 2427 дети, завербованные на участие в вооруженных конфликтах, это жертвы нарушений международного права.

Как сообщал портал "Комментарии", местным жителям, проживающим на территории Донецка, на мобильные телефоны поступила рассылка сообщений о мобилизации. Такие SMS сообщения получили мужчины. В тексте сообщений говорится, что вроде бы будут начаты в ближайшее время военные действия и наступление на "республику", поэтому им следует стать "в защиту своего дома и родины".

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