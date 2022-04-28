Олигархи, сбежавшие от войны за границу, не смогут вернуть былое влияние, - СМИ

Многие олигархи, уехавшие из страны из-за полномасштабной российской агрессии, такие как Вадим Рабинович, Сергей Левочкин и Александр Ярославский, уже не смогут восстановить в ней свое былое влияние. Такое предположение высказано в статье "Левочкин, Пинчук, Ярославский и другие. Что ждет сбежавших от войны украинских олигархов", опубликованной на сайте "Деловая столица".

Александр Ярославский и Виктор Пинчук - фото: УНИАН

В частности, издание отмечает, что среди тех, кто "пережидает тяжелые времена в полной безопасности" оказались и очень влиятельные в стране люди.

"Некоторые из них пытаются из-за границы изображать некое подобие участия в жизни Украины, а о некоторых вот уже два месяца как и вовсе ничего не слышно", — говорится в статье.

Авторы публикации напоминают, что из Украины уехал второй номер рейтинга Forbes Виктор Пинчук:

"При этом, по данным мэра Днепра Бориса Филатова, заводы Пинчука активно интегрированы в подготовку города и области к обороне, сам олигарх в Европе иногда выступает с призывами активизировать помощь Украине".

"Еще один олигарх, связанный с группой "газовиков" из Партии регионов и ОПЗЖ, Дмитрий Фирташ безвыездно находится в Австрии с 2014 года и вернуться в Украину не может в связи с тем, что находится под арестом и ждет экстрадиции в США, где на него заведено уголовное дело", — говорится в статье.

Также авторы материала отмечают, что Игорь Коломойский, хоть и не может выехать из Украины из-за интереса к нему со стороны американского правосудия, публично свою позицию никак не проявляет, а Константин Жеваго, который в Украине находится в розыске, еще с прошлого года проживает в Дубае.

"Крупнейший харьковский олигарх Александр Ярославский, которого связывают с российским бизнесом, в частности с подсанкционным российским олигархом Олегом Дерипаской, также уехал из Украины еще перед началом войны. Ярославский покинул родину из-за резонансного ДТП со смертельным исходом. Сразу же после того, как это дело получило большой резонанс, олигарх вылетел в Лондон", — говорится в статье.

В марте, напоминает издание, Ярославский "заявил о намерении собрать 1 млрд долларов для восстановления страдающего от постоянных российских обстрелов Харькова. Олигарх даже пообещал продать для этого свою яхту, но после этого заявления никакой активности он не проявил. Учитывая, что часть бизнес-интересов Ярославского сконцентрирована в районе Харьковского тракторного завода, который находится под регулярными обстрелами, ни волонтеры, ни местные жители поддержки от олигарха не видели с первого дня войны".

"Есть все основания полагать, что после окончания войны ни деньги, ни медиаресурсы, ни "благотворительные" инициативы не помогут тем, кто фактически оставил страну, восстановить в ней свое влияние. И надеяться, что "война все спишет" тоже не стоит – будут тщательно расследованы, как уже заведенные уголовные дела (это касается Ярославского, Жеваго, Медведчука и некоторых других), так и все остальные их деяния", — подытожило издание.

Напомним, за день до вторжения России 23 февраля, Владимир Зеленский провел встречу с олигархами, на которой попросил их "показывать пример и оставаться в стране".





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