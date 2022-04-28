Олигархи, сбежавшие от войны за границу, не смогут вернуть былое влияние, - СМИ

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Станислав Молчанов
Многие олигархи, уехавшие из страны из-за полномасштабной российской агрессии, такие как Вадим Рабинович, Сергей Левочкин и Александр Ярославский, уже не смогут восстановить в ней свое былое влияние. Такое предположение высказано в статье "Левочкин, Пинчук, Ярославский и другие. Что ждет сбежавших от войны украинских олигархов", опубликованной на сайте "Деловая столица".
Александр Ярославский и Виктор Пинчук - фото: УНИАН
В частности, издание отмечает, что среди тех, кто "пережидает тяжелые времена в полной безопасности" оказались и очень влиятельные в стране люди.
Авторы публикации напоминают, что из Украины уехал второй номер рейтинга Forbes Виктор Пинчук:
Также авторы материала отмечают, что Игорь Коломойский, хоть и не может выехать из Украины из-за интереса к нему со стороны американского правосудия, публично свою позицию никак не проявляет, а Константин Жеваго, который в Украине находится в розыске, еще с прошлого года проживает в Дубае.
В марте, напоминает издание, Ярославский "заявил о намерении собрать 1 млрд долларов для восстановления страдающего от постоянных российских обстрелов Харькова. Олигарх даже пообещал продать для этого свою яхту, но после этого заявления никакой активности он не проявил. Учитывая, что часть бизнес-интересов Ярославского сконцентрирована в районе Харьковского тракторного завода, который находится под регулярными обстрелами, ни волонтеры, ни местные жители поддержки от олигарха не видели с первого дня войны".
Напомним, за день до вторжения России 23 февраля, Владимир Зеленский провел встречу с олигархами, на которой попросил их "показывать пример и оставаться в стране".
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