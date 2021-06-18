Олигарх Вадим Новинский непублично посещал ОП – "Схемы"

Внефракционный народный депутат Вадим Новинский непублично посещал Офис президента. Об этом говорится в расследовании "Схем".

Вадим Новинский (фото из открытых источников)

Новинский выезжал с территории Офиса на автомобиле с номерными знаками, которые закреплены за другим авто (так называемые номера прикрытия), сообщают журналисты программы "Схемы".

Съемочная группа зафиксировала, как 27 мая через ворота с территории Офиса президента выехала Toyota Camry и подъехала к бронированному автомобилю Mercedes, который ждал на Банковой в сопровождении охраны. Этот Mercedes зарегистрирован на компанию Новинского.

Как отмечают журналисты, Toyota была оперативным номерными знаками (так называемые знаки прикрытия). В реестре автотранспортных средств они закреплены за другой машиной (марки Honda), поэтому установить настоящего владельца невозможно. В комментарии журналистам Новинский подтвердил встречу на Банковой, но отказался сообщать подробности.











Как сообщали ранее в газете "Факты" народный депутат Украины Вадим Новинский опубликовал статью "От "формулы Штайнмайера" к Украинской Формулы Мира", в которой изложил свое видение шагов, которые необходимо сделать для установления мира на Донбассе и в Украине в целом. Вадим Новинский отметил, что "формула Штайнмайера" является несовершенной, потому что не дает ответов на многие вопросы и является лишь попыткой "коллективного Запада" создать видимость решения проблемы, но не решить ее в корне.

Новинский предлагает во время встречи в Нормандском формате разработать и принять документ, который имел бы обязательный характер для всех сторон конфликта. Также депутат предложил сместить акценты в переговорном процессе, и в Минске создать межпарламентскую группу из депутатов Верховной Рады Украины, Государственной Думы Российской Федерации, а также полномочных представителей ОБСЕ, с возможным участием с правом совещательного голоса представителей "народного собрания" самопровозглашенных республик, читайте более подробно в нашем материале.

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