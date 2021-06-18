Олигарх Вадим Новинский непублично посещал ОП – "Схемы"

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Ольга Чародий
Внефракционный народный депутат Вадим Новинский непублично посещал
Офис президента. Об этом говорится в расследовании "Схем".
Вадим Новинский (фото из открытых источников)
Новинский выезжал с территории Офиса на автомобиле с номерными
знаками, которые закреплены за другим авто (так называемые номера прикрытия),
сообщают журналисты программы "Схемы".
Съемочная группа зафиксировала, как 27 мая через ворота с территории Офиса президента выехала Toyota Camry и подъехала к бронированному автомобилю Mercedes, который ждал на Банковой в сопровождении охраны. Этот Mercedes зарегистрирован на компанию Новинского.
Как отмечают журналисты, Toyota была оперативным номерными знаками (так называемые знаки прикрытия). В реестре автотранспортных средств они закреплены за другой машиной (марки Honda), поэтому установить настоящего владельца невозможно. В комментарии журналистам Новинский подтвердил встречу на Банковой, но отказался сообщать подробности.
Как сообщали ранее в газете "Факты" народный
депутат Украины Вадим Новинский опубликовал статью "От "формулы
Штайнмайера" к Украинской Формулы Мира", в которой изложил свое
видение шагов, которые необходимо сделать для установления мира на Донбассе и в
Украине в целом. Вадим Новинский отметил, что "формула Штайнмайера"
является несовершенной, потому что не дает ответов на многие вопросы и является
лишь попыткой "коллективного Запада" создать видимость решения
проблемы, но не решить ее в корне.
Новинский предлагает во время встречи в Нормандском формате
разработать и принять документ, который имел бы обязательный характер для всех
сторон конфликта. Также депутат предложил сместить акценты в переговорном
процессе, и в Минске создать межпарламентскую группу из депутатов Верховной
Рады Украины, Государственной Думы Российской Федерации, а также полномочных
представителей ОБСЕ, с возможным участием с правом совещательного голоса
представителей "народного собрания" самопровозглашенных республик,
читайте более подробно в нашем материале.
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