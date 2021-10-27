Олег Волошин подчеркнул, что власть должна спасать украинцев от зимы, как Виктор Медведчук в 2014 году

Вместо решения глобальных проблем в
стране власть занимается тем, чем ей удобно: иллюзорным возвращением
Крыма, разжиганием межнациональной ненависти, политическим
преследованием председателя Политсовета партии ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА –
ЗА ЖИЗНЬ Виктора Медведчука. Но все это не поможет дать тепло и
электричество в дома украинцев. Об этом заявил народный депутат от ОПЗЖ Олег Волошин, пишут в пресс-службе партии.
Олег Волошин, народный депутат, фото пресс-службы ОПЗЖ
"Если власти нравится заниматься Крымом, который все равно не вернется в
Украину, – занимайся. А я считаю, что сейчас другие вопросы важнее, чем
Крым. И так во всем: за чужой счет какие-то пропагандистские кампании,
какая-то ерунда. У народа, даже у тех, кто не любит Медведчука, ну объективно,
от того, что его пытаются посадить в тюрьму, тепло в батареях появится?
Или ненависть к России помогает в розетках электричество создавать?" –
отметил Волошин.
Парламентарий
подчеркнул: по сути, Виктора Медведчука сейчас судят за то, что в
2014‒2015 годах он сделал именно то, что должна была бы сейчас сделать
для украинцев нынешняя власть.
"За
то, что Медведчук в 2014‒2015 годах по поручению Порошенко не допустил,
чтобы украинцы остались без тепла в такую страшную зиму тогда, ему орден
надо дать, а не в тюрьму сажать. Посмотрим, как они этой зимой поползут
в ОРДЛО просить уголь. Или мы просто будем сидеть замерзать
патриотически. Меня мой патриотизм нагревать батареи не научил, может,
кто-то умеет, я не знаю", – сказал народный депутат.
Также
Олег Волошин отметил, что заявленная борьба с олигархами,
является такой же иллюзией, как и остальные действия власти.
"Какая
борьба с олигархами? По какому принципу? Коломойский, Ахметов, Пинчук –
это олигархи. А Павлюк, который таможню курирует, у них
во фракции сидит, или Веревский, который командует группой депутатов,
принимающих вместе с большинством решения, и при этом мультимиллионер –
они и есть олигархи", – констатировал политик.
В
заключение он добавил, что так называемая борьба с олигархами только
провоцирует в обществе ненависть к успешным, богатым людям, а на самом
деле избавляться надо от тех, кто, пользуясь своими деньгами, искривляет
государственную политику.