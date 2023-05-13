Олег Токарь назвал банкира Игоря Мазепу мошенником

Бизнесмен Олег Токарь в интервью изданию "Буквы" назвал инвестиционного банкира Игоря Мазепу, у которого недавно правоохранители провели обыски – мошенником.

Олег Токарь обвинил Игоря Мазепу в мошенничестве

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"Я утверждаю, что Мазепа вместе с сообщниками не собирался выполнять договор, подписанный с нами. Он не собирался рассчитываться. Он не собирался разрабатывать месторождение. Он мошенник, который лгал, чтобы купить и быстро перепродать. Быстро продать не удалось, разрабатывать он не планировал и решил просто одурачить нас на деньги. Это преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Это не первый подобный опыт Мазепы", — так Токарь в интервью комментирует скандал вокруг Майницкого месторождения.

Как ранее сообщал Игорь Мазепа, инвестгруппа Concorde Capital совместно с партнерами в конце января 2021 года приобрела лицензию на добычу газа на участке площадью 79 кв. км во Львовской области, запасы газа С1 (разведанные, изученные с детальностью, достаточной для получения исходных данных для составления технологической схемы разработки месторождения) составляют – 748 млн куб. м, С2 (предварительно оценены: форма и размеры залежи, условия залегания, толщина и коллекторские свойства пластов, состав и свойства нефти, газа и конденсата определены в целом по результатам геологических и геофизических исследований) – 12,1 млрд куб. м.

Однако сегодня сторона Игоря Мазепы оправдывает не желание расплачиваться тем, что запасы газа не подтвердились: "Сразу была произведена оплата основного платежа (1,8 млн долл.). В процессе разработки месторождения было установлено, что ожидаемых запасов газа нет".

" Оппонент Мазепы Олег Токарь так отреагировал на это утверждение: "Вот именно из-за такого толкования я называю Мазепу мошенником и думаю, что он должен нести уголовную ответственность за свои действия. Это наглая ложь, которая доказывает, что с первой минуты наших отношений он не собирался рассчитываться с нами. Он должен был до даты пробурить скважину, и если она выходила на показатели той, которую мы пробурили к продаже, оплачивать вторую часть. В случае, если по каким-либо причинам он не бурил вторую скважину до четко оговоренной даты, он в любом случае был обязан уплатить вторую часть. Мазепа даже не приступал к бурению скважины и не планировал этого делать! Он вообще не собирался рассчитываться. Скажу больше, он сразу же начал вести переговоры о перепродаже компании. Допускаю, что это могло быть частью его мошеннической схемы".



