Олег Сенцов третий раз стал отцом (Фото)

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Кириєнко Анна
Недавно пополнилась семья общественного активиста, украинского режиссера и бывшего узника Кремля Олега Сенцова. У него родилась дочь. Об этом счастливый отец написал на своей Facebook-странице.
У Олега Сенцова родился ребенок. Фото: static.lsm.lv
Это третий ребенок Олега Сенцова. У активиста уже есть дочь Алина, которая родилась в 2002 году и сын Влад, 2004 года рождения.
Свою новорожденную дочь Олег уже успел назвать Эммой.
Рады появлению девочки и подписчики Сенцова. Они уже успели поздравить счастливого отца.
Дочь Эмма.Опубликовано Oleg Sentsov Четверг, 4 февраля 2021
Напомним, что Олег Сенцов в мае 2014-го года был задержан российскими силовиками в Симферополе. Власть Кремля обвинила мужчину в терроризме и приговорила к двадцати годам лишения свободы. Однако украинец вернулся на родину в сентябре 2019-го во время обмена пленными.
Ранее украинский активист Олег Сенцов сравнивал президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным. О мнении Сенцова читайте в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" сообщал, что ранее было объявлено о завершении съемок нового фильма Олега Сенцова "Носорог". Об этом сообщает Государственное агентство Украины по вопросам кино. Лента "Носорог" расскажет о жизни бывшего бандита. Особое внимание уделено украинскому быту девяностых годов. Локации для фильма нашли во Львове и Кривом Роге. "Носорог" — достаточно ожидаемая работа Сенцова, ведь съемки планировали начать еще в 2013-м году. Однако остановить работу над фильмом пришлось из-за ареста Олега Сенцова по политическим мотивам в России. В чем будет заключаться уникальность фильмы, читайте в нашем материале.
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