Олег Гуляк во главе Укроборонпрома: что о нем известно и почему это хорошая новость



















Кроме Правительства, волна кадровых перестановок затронула ВПК. Наблюдательный совет АО "Украинская оборонная промышленность" (Укроборонпром) назначил генерал-майора Олега Гуляка временным исполняющим обязанности гендиректора. И если перестановки в Кабмине многими были восприняты скептически, то изменения в Укроборонпроме добавляют оптимизма – учитывая стоящие перед компанией задачи и профессиональный бекграунд и репутацию нового руководителя.



Олег Гуляк

Олег Гуляк уже знаком с компанией, ведь с 1 июля 2024 года работал советником гендиректора по военному сотрудничеству. Его сферой ответственности было укрепление связей компании с силами обороны. И это важное направление, ведь успех на поле боя зависит не только от количества и качества вооружения, но от того, насколько оно отвечает реальным потребностям боевых подразделений. Сложно найти менеджера, который владел бы "матчастью" в этой плоскости лучше, чем Олег Гуляк.



Так считают и в Наблюдательном совете. Здесь убеждены, что его многолетний военный опыт и управленческие качества пока незаменимы для решения задач, стоящих перед Укроборонпромом. Главные из них, напомним, – разработка и производство новых видов вооружения, модернизация и адаптация к современным требованиям существующей техники, расширение производственных мощностей, обеспечение армии боеприпасами, сотрудничество с международными партнерами в части импорта и экспорта вооружений.



Олег Гуляк в Вооруженных силах Украины с 1993 года. Военную карьеру начинал с должности заместителя командира разведывательной роты аэромобильной дивизии. Был в Ираке в составе миротворческого контингента. Командовал 16-й отдельной механизированной бригадой и 95-й отдельной аэромобильной бригадой. Являлся заместителем командующего силами АТО. Почти десять лет руководил Одесской военной академией – единственным в Украине военным вузом, который готовит офицеров-десантников, спецназовцев, разведчиков, морских пехотинцев для всех видов и родов войск. При его каденции увеличилась практическая составляющая в подготовке личного состава, курсанты стали участвовать в международных военных учениях, в академии появились современные казармы, военный городок, тренажерные комплексы для армейской подготовки.



Полномасштабное вторжение России в Украину Олег Гуляк встретил в должности командующего Силами логистики ВСУ. Вклад Командования и персонально командующего в оборону трудно переоценить. Для понимания: логистика во время военных действий охватывает буквально все от ремонта техники и обеспечения подразделений боеприпасами до эвакуации раненых.



В армии Олега Гуляка называют лучшим командующим Силами логистики и не только потому, что никто к нему с такими вызовами не сталкивался. При оценке обороны Украины, особенно в первые месяцы полномасштабной войны, аналитики отмечали решающую роль именно логистического обеспечения. ВСУ уступали врагу количеством личного состава и вооружения, но компенсировали это мотивацией и логистикой. В частности, во время обороны столицы слаженные действия командования помогли быстро опрокинуть ресурсы с востока на север страны, что помогло остановить оккупационную армию на подступах к Киеву.



В операциях по освобождению Харьковской и Херсонской областей осенью 2022 логистическая поддержка позволила быстро развернуть дополнительные силы, перемещать технику и обеспечить наступление всеми необходимыми ресурсами. Командование задействовано и в защите критической инфраструктуры и военных позиций от российских ракет и дронов – поставляет средства для ПВО и радиоэлектронной борьбы для защиты. Какую роль логистика сыграла в создании плацдарма на территории Курской области РФ, нам предстоит узнать в будущем.



Нелишне добавить, что при каденции Олега Гуляка Командование Сил логистики ни разу не фигурировало в скандалах, связанных с халатностью или коррупцией. И это важно, ведь едва ли не главной задачей реформы Укроборонпрома было очищение от схем и развитие действенной антикоррупционной инфраструктуры.



Наблюдательный совет сообщил, что в кратчайшие сроки будет организован конкурс на должность гендиректора предприятия. Посмотрим, но вполне вероятно, что генерал-майор Олег Гуляк здесь задержится, избавившись от приставки "вио".