Октябрьское новолуние: чем опасен этот день и как его лучше провести

Уже 16 октября произойдет новолуние, которое может значительно повлиять на жителей планеты. В этот период возможны резкие перепады настроение и обострение хронических болезней, предупреждают астрологи. Об этом пишет "Униан".

Новолуние. Фото: Pixabay

Новолуние охватывает максимально короткий период. В это время Луна находится точно между Солнцем и Землей и для человеческого глаза она невидима. Примерно через сутки уже начнется фаза растущей Луны.

И все же этот небольшой период достаточно сильный энергетически. Именно во время новолуния у людей наблюдается нестабильное настроение, повышается вероятность стрессов, и дают о себе знать старые болезни. Характерны также тревожность, замкнутость и эмоциональная подавленность.

Чтобы минимизировать влияние новолуния, эти сутки лучше посвятить отдыху, или же проанализировать все свои прошлые достижения и провалы.

Астрологи рекомендуют посвятить период новолуния полезным начинаниям. Например, можно избавиться от пагубных привычек, или перейти к здоровому питанию. Плохие мысли от себя гоните как можно дальше. Лучше устройте себе эмоциональную перезагрузку, посвятив время любимому занятию и встрече с друзьями.

Во время новолуния 16 октября категорически запрещено прибегать к риску. Важные решения лучше сейчас не принимать и не запускать масштабные проекты. Отложить на потом стоит и тяжелые физические нагрузки. Также новолуние бывает сложно пережить в одиночестве, так как обостряются депрессивные настрои. Лучше, чтобы рядом в этот период были близкие люди.

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