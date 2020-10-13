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Октябрьское новолуние: чем опасен этот день и как его лучше провести

Новолуние наступит 16 октября и будет проходить под покровительством знака Весы

сегодня, 10:21
Автор:

Виолетта Комаровская

Уже 16 октября произойдет новолуние, которое может значительно повлиять на жителей планеты. В этот период возможны резкие перепады настроение и обострение хронических болезней, предупреждают астрологи. Об этом пишет "Униан". 

Октябрьское новолуние: чем опасен этот день и как его лучше провести

Новолуние. Фото: Pixabay

Новолуние охватывает максимально короткий период. В это время Луна находится точно между Солнцем и Землей и для человеческого глаза она невидима. Примерно через сутки уже начнется фаза растущей Луны.

И все же этот небольшой период достаточно сильный энергетически. Именно во время новолуния у людей наблюдается нестабильное настроение, повышается вероятность стрессов, и дают о себе знать старые болезни. Характерны также тревожность, замкнутость и эмоциональная подавленность. 

Чтобы минимизировать влияние новолуния, эти сутки лучше посвятить отдыху, или же проанализировать все свои прошлые достижения и провалы. 

Астрологи рекомендуют посвятить период новолуния полезным начинаниям. Например, можно избавиться от пагубных привычек, или перейти к здоровому питанию. Плохие мысли от себя гоните как можно дальше. Лучше устройте себе эмоциональную перезагрузку, посвятив время любимому занятию и встрече с друзьями. 

Во время новолуния 16 октября категорически запрещено прибегать к риску. Важные решения лучше сейчас не принимать и не запускать масштабные проекты. Отложить на потом стоит и тяжелые физические нагрузки. Также новолуние бывает сложно пережить в одиночестве, так как обостряются депрессивные настрои. Лучше, чтобы рядом в этот период были близкие люди. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, какие знаки зодиака обладают идеальным чувством юмора.


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