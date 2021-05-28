Оксана Марченко выпустила финальную серию "Паломницы" и объявила о новом сезоне

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Станислав Молчанов
Оксана Марченко выпустила финальную серию своего авторского проекта "Паломница". В этом эпизоде телеведущая отправилась в пешее путешествие по малому Афону – святыням Закарпатья. На своей странице в Instagram странница отметила, что этот фильм – не конец, а лишь завершение первого сезона.
Оксана Марченко - фото из открытых источников
Финальное паломничество было довольно сложным, ведь его путь лежал через густые карпатские леса, где абсолютно не знаешь, какой сюрприз подготовила дикая природа на следующем шагу. Помогал телеведущей пройти весь маршрут эксперт по выживанию в экстремальных условиях Владимир Вукста, более известный как Голтис. Он поделился своим секретом, что помогает ему преодолеть даже самые сложные испытания в его путешествиях.
Все желающие могут поделиться своей историей, как вера в Бога помогла пережить жизненные трудности, на сайте palomnitsa.com.ua.
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