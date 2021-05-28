logo
Русский Українська

BTC/USD

36765.57

ETH/USD

2569.57

LTC/USD

176.88

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Оксана Марченко выпустила финальную серию "Паломницы" и объявила о новом сезоне
commentss НОВОСТИ Все новости

Оксана Марченко выпустила финальную серию "Паломницы" и объявила о новом сезоне

Со слов телеведущей, проект будет иметь продолжение

сегодня, 14:39
Автор:

Станислав Молчанов








Оксана Марченко выпустила финальную серию своего авторского проекта "Паломница". В этом эпизоде телеведущая отправилась в пешее путешествие по малому Афону – святыням Закарпатья. На своей странице в Instagram странница отметила, что этот фильм – не конец, а лишь завершение первого сезона.

Оксана Марченко выпустила финальную серию "Паломницы" и объявила о новом сезоне

Оксана Марченко - фото из открытых источников

"Есть кое-что, что вы должны узнать об этом проекте. Во-первых, и это главное — его создает Господь. Он ведет нас всех своей рукою. Во-вторых, паломничество — это даже круче, чем полет к другим планетам, здесь чудес и загадок больше. В-третьих, чем больше я что-то узнаю в своих поездках, тем больше я понимаю, что не знаю ровным счетом ничего. В-четвертых, в этом паломничестве вы также принимаете участие, как и я. Мы с вами путешествуем по монастырям и святым местам, но еще мы совершаем паломничество в святая святых — в души людей, в которых живет Бог. А в-пятых, я уже собираю чемоданы и читаю новые книги, чтобы отправиться во 2-й сезон "Паломницы". И кто знает, может, вы будете рядом со мной ставить свечу, причащаться или молиться в вашем городе или деревне..." — написала Оксана Марченко в Instagram.

Финальное паломничество было довольно сложным, ведь его путь лежал через густые карпатские леса, где абсолютно не знаешь, какой сюрприз подготовила дикая природа на следующем шагу. Помогал телеведущей пройти весь маршрут эксперт по выживанию в экстремальных условиях Владимир Вукста, более известный как Голтис. Он поделился своим секретом, что помогает ему преодолеть даже самые сложные испытания в его путешествиях.  

Все желающие могут поделиться своей историей, как вера в Бога помогла пережить жизненные трудности, на сайте palomnitsa.com.ua. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://112ua.tv/obshchestvo/oksana-marchenko-vypustila-finalnuyu-seriyu-palomnicy-i-obyavila-o-novom-sezone-579132.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ