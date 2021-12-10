logo

BTC/USD

48453.00

ETH/USD

4109.01

LTC/USD

153.73

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

30.80

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Окопная война – это ненормально: нардеп предложил, как улучшить условия на Донбассе
commentss НОВОСТИ Все новости

Окопная война – это ненормально: нардеп предложил, как улучшить условия на Донбассе

Нардеп Сергей Рахманин предложил, как улучшить условия жизни на Донбассе

сегодня, 12:30
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Окопная война – это ненормально: нардеп предложил, как улучшить условия на Донбассе

Обстрел в зоне ООС, фото из Twitter/U_Tribune

Депутат Сергей Рахманин в эфире "Гончаренко рулит" объяснил, что нужно делать с подконтрольными Украине территориями Донбасса и как улучшить условия для мирного населения и военных.

Во-первых, депутат подчеркнул, что Украине нужно отказываться от Минских договоренностей. Площадка для переговоров и решения вопросов разминирования или обмена пленными, конечно, должна остаться.

Вместо линии разграничения следует сделать демилитаризованную зону. В этой зоне граждане будут защищены от стихийного возобновления боевых действий. Во-вторых, в этой зоне гражданам будут предоставляться медицинские, административные услуги, будут созданы нормальные условия жизни. Кроме того, в этой зоне сможет работать миротворческий контингент. В развитие Донбасса нужно вкладывать деньги и силы, убежден политик.

Однако какие инвесторы захотят что-нибудь строить, если в любой момент может произойти обстрел. Для привлечения инвестиций и необходима демилитаризованная зона, которая позволит вкладывать деньги в развитие освобожденных территорий Донбасса.

Украина должна привлекать и призывать иностранных партнеров не к обсуждению Минских договоренностей, а к созданию таких условий на подконтрольных территориях Донбасса и Луганщины.

"Надо заменить временное пребывание военных на постоянную дислокацию на военных базах вблизи линии разграничения. Военные должны жить в нормальных условиях, а не в окопах, блиндажах, они должны нормально питаться. Создание демилитаризованной зоны позволит законсервировать этот процесс на время. Далее должны работать дипломатические и политические силы над созданием тех условий, при которых будет возможно либо проведение освободительной операции, либо поиск дипломатического пути. Но мы живем в ситуации, когда мы не защищаем государство и не освобождаем территорию. Это окопная война, когда люди сидят и ждут "прилета". Это ненормально", — отмечает депутат.

Таким образом, нужно делать Украину привлекательной для украинцев, которые вынуждены находиться на оккупированных территориях.

Как сообщал портал, жители Краматорска рассказали, что они думают о возможном нападении России.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=EMnsq-3nwKY
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!