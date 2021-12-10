Окопная война – это ненормально: нардеп предложил, как улучшить условия на Донбассе

Обстрел в зоне ООС, фото из Twitter/U_Tribune

Депутат Сергей Рахманин в эфире "Гончаренко рулит" объяснил, что нужно делать с подконтрольными Украине территориями Донбасса и как улучшить условия для мирного населения и военных.



Во-первых, депутат подчеркнул, что Украине нужно отказываться от Минских договоренностей. Площадка для переговоров и решения вопросов разминирования или обмена пленными, конечно, должна остаться.

Вместо линии разграничения следует сделать демилитаризованную зону. В этой зоне граждане будут защищены от стихийного возобновления боевых действий. Во-вторых, в этой зоне гражданам будут предоставляться медицинские, административные услуги, будут созданы нормальные условия жизни. Кроме того, в этой зоне сможет работать миротворческий контингент. В развитие Донбасса нужно вкладывать деньги и силы, убежден политик.

Однако какие инвесторы захотят что-нибудь строить, если в любой момент может произойти обстрел. Для привлечения инвестиций и необходима демилитаризованная зона, которая позволит вкладывать деньги в развитие освобожденных территорий Донбасса.



Украина должна привлекать и призывать иностранных партнеров не к обсуждению Минских договоренностей, а к созданию таких условий на подконтрольных территориях Донбасса и Луганщины.

"Надо заменить временное пребывание военных на постоянную дислокацию на военных базах вблизи линии разграничения. Военные должны жить в нормальных условиях, а не в окопах, блиндажах, они должны нормально питаться. Создание демилитаризованной зоны позволит законсервировать этот процесс на время. Далее должны работать дипломатические и политические силы над созданием тех условий, при которых будет возможно либо проведение освободительной операции, либо поиск дипломатического пути. Но мы живем в ситуации, когда мы не защищаем государство и не освобождаем территорию. Это окопная война, когда люди сидят и ждут "прилета". Это ненормально", — отмечает депутат.

Таким образом, нужно делать Украину привлекательной для украинцев, которые вынуждены находиться на оккупированных территориях.



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