Окопная война – это ненормально: нардеп предложил, как улучшить условия на Донбассе

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Козлова Альбіна
Обстрел в зоне ООС, фото из Twitter/U_Tribune
Депутат Сергей Рахманин в эфире "Гончаренко рулит" объяснил, что нужно делать с подконтрольными Украине территориями Донбасса и как улучшить условия для мирного населения и военных.
Вместо линии разграничения следует сделать демилитаризованную зону. В этой зоне граждане будут защищены от стихийного возобновления боевых действий. Во-вторых, в этой зоне гражданам будут предоставляться медицинские, административные услуги, будут созданы нормальные условия жизни. Кроме того, в этой зоне сможет работать миротворческий контингент. В развитие Донбасса нужно вкладывать деньги и силы, убежден политик.
Однако какие инвесторы захотят что-нибудь строить, если в любой момент может произойти обстрел. Для привлечения инвестиций и необходима демилитаризованная зона, которая позволит вкладывать деньги в развитие освобожденных территорий Донбасса.
Украина должна привлекать и призывать иностранных партнеров не к обсуждению Минских договоренностей, а к созданию таких условий на подконтрольных территориях Донбасса и Луганщины.
Таким образом, нужно делать Украину привлекательной для украинцев, которые вынуждены находиться на оккупированных территориях.
Как сообщал портал, жители Краматорска рассказали, что они думают о возможном нападении России.
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