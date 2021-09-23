Около 100 человек эвакуированы из Афганистана: самолет направляется в Украину

Из Афганистана эвакуировали украинцев с семьями и других граждан. На самолете, который вылетел с территории страны находится около 100 человек. Об этом сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины в Facebook.



Самолет уже вылетел до Украины, фото Facebook

Известно, что благодаря успешным переговорам стала возможной очередная эвакуационная миссия граждан из Афганистана. Самолет уже вылетел в международный аэропорт Украины прибудет в течение суток. Сообщается, что 23 сентября утром гражданский самолет с украинцами на борту вылетел из аэропорта Кабула.

Осуществление рейса стало возможным благодаря международным переговорам, которые продолжались несколько дней. К участию в переговорах присоединились не только украинские дипломаты, но и представители Пакистана, Турции, Катара и Афганистана.

По данным управления разведки, Украина вошла в десятку стран Европы с самыми высокими результатами по эвакуации гражданских лиц из Афганистана.

Как сообщал портал "Комментарии", США понадобится более $ 6 млрд на расселение афганских беженцев. Администрация президента США Джо Байдена рассчитывает получить от Конгресса США более 30 млрд долларов на различные нужды. В частности, 14 млрд долларов — для реагирования на стихийные бедствия, связанные с ураганом "Ида", 10 млрд долларов — на борьбу с последствиями урагана "Ида", 64 млрд долларов на оплату услуг по переселению десятков тысяч афганских беженцев.

Также мы писали, что ООН выделит 20 млн долларов на поддержку гуманитарной операции в Афганистане. Генсек отметил необходимость выделения 606 млн долларов, чтобы в течение ближайших четырех месяцев помочь 11 млн человек в стране. По его словам, ООН и гуманитарная система в целом помогают населению Афганистана не только пищей, но и обеспечивают предоставление медицинских услуг.

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