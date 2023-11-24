Оккупанты завозят российских учителей для "промывки мозгов" украинских школьников

На временно оккупированные территории Луганской области прибыла новая партия учителей из России, занимающихся русификацией местных школьников. Об этом пишет Центр национального сопротивления, сообщает портал "Комментарии".

Захватчики завезли в Луганскую область учителей из РФ. Фото из открытых источников

В Центре сообщили, что на временно оккупированные территории Украины продолжают приезжать российские учителя для промывки мозгов украинских детей.

В частности, отмечается, что новую партию "гастролеров" из Тюмени оккупанты завезли в школы города Сорокино Луганской области. В Сопротивлении уточнили, что в город прибыли учителя русского языка и литературы. На оккупированных территориях они будут заниматься русификацией детей.

Враг вынужден завозить "гастролеров", поскольку местные учителя отказываются от сотрудничества, поэтому на оккупированных территориях образовалась ощутимая нехватка "педагогов", готовых выполнять указания россиян.

"На временно оккупированных территориях оккупанты имеют дефицит "педагогов" по языку и истории, ведь именно эти предметы являются важнейшими в политике изменения самоидентификации украинских детей. Поэтому враг вынужден завозить из РФ соответствующих специалистов, выполняющих роль пропагандистских организаций", — сообщили в Центре национального сопротивления.

Центр призвал проживающих в оккупации жителей передавать украинскому движению сопротивления информацию о "гастролерах"-"педагогах".

Ранее портал "Комментарии" писал, что во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области, который находится на Мелитопольском направлении, российские захватчики провели рейды среди местного населения в поисках информаторов Вооруженных сил Украины. В Токмаке захватчики провели обыски более чем в 300 помещениях. Во время рейдов оккупанты перекрывали улицы города.

