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Оккупанты завозят российских учителей для "промывки мозгов" украинских школьников

Россияне завезли на Луганщину учителей, которые будут "промывать мозги" украинским детям

сегодня, 19:26
Автор:
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Марьян Ощановский
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На временно оккупированные территории Луганской области прибыла новая партия учителей из России, занимающихся русификацией местных школьников. Об этом пишет Центр национального сопротивления, сообщает портал "Комментарии".

Оккупанты завозят российских учителей для "промывки мозгов" украинских школьников

Захватчики завезли в Луганскую область учителей из РФ. Фото из открытых источников

В Центре сообщили, что на временно оккупированные территории Украины продолжают приезжать российские учителя для промывки мозгов украинских детей.


В частности, отмечается, что новую партию "гастролеров" из Тюмени оккупанты завезли в школы города Сорокино Луганской области. В Сопротивлении уточнили, что в город прибыли учителя русского языка и литературы. На оккупированных территориях они будут заниматься русификацией детей.

Враг вынужден завозить "гастролеров", поскольку местные учителя отказываются от сотрудничества, поэтому на оккупированных территориях образовалась ощутимая нехватка "педагогов", готовых выполнять указания россиян.

"На временно оккупированных территориях оккупанты имеют дефицит "педагогов" по языку и истории, ведь именно эти предметы являются важнейшими в политике изменения самоидентификации украинских детей. Поэтому враг вынужден завозить из РФ соответствующих специалистов, выполняющих роль пропагандистских организаций", — сообщили в Центре национального сопротивления.

Центр призвал проживающих в оккупации жителей передавать украинскому движению сопротивления информацию о "гастролерах"-"педагогах".

Ранее портал "Комментарии" писал, что во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области, который находится на Мелитопольском направлении, российские захватчики провели рейды среди местного населения в поисках информаторов Вооруженных сил Украины. В Токмаке захватчики провели обыски более чем в 300 помещениях. Во время рейдов оккупанты перекрывали улицы города.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/rosiyany-zavezly-dodatkovyh-vchyteliv-rosijskoyi-movy-z-rf-na-tot/
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Обсуждения

Иван Сирко

сегодня, 19:41

а вы что надеетесь забрать то что сами сдали? наивные это сколько еще сотен жизний нужно своих граждан положить. Я хочу победы Украины над фашисткой-рашко но прекрасно понимаю без достаточного сильного вооружения которые нужно производить и в своей стране и без нанесения масовых ударов по москве и всем военным базам противника на их территории ничего не будет!!! Я вижу как Украину сливают, а население истребляют! Ввести несколько тысяч миротворцев и остановить рашку так говорят что типа бояться - бред видимо хотят ссср2.0 ну так поверьте так и будет и жопа будет всей европе и америке с таким подходом. Очень печально что так! Слава Украине и Украинскому народу!!!


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