Оккупанты запугивают жителей ОРДЛО - каким образом (Фото)

На оккупированных восточных территориях российские боевики распространяют среди мирного населения странные листовки, на которых показано, как нужно вести себя во время артобстрела. Данную информацию сообщило издание "Depo.Донбас". Также новость распространяется на террористических пабликах.

Ситуация на Донбассе: боевики запугивают местных жителей. Фото: riapo.ru

В листовках четко написано инструкцию, как должны вести себя граждане в случае обстрелов. В методичке объясняется что делать, если обстрел начался на улице и в помещении. Также отмечается, что гражданам нужно заранее подготовить документы, аптечку, воду, средства личной гигиены.

Издание "Depo.Донбас" передает, что таким образом среди жителей Донецкой области пытаются посеять панику и распространить слухи о наступлении Вооруженных сил Украины.





Это уже не первый случай, когда боевики пытаются посеять панику среди населения оккупированных территорий. Ранее жители Донецка замечали, что в городе активизируются подготовительные оборонительные действия якобы украинской армии. В доказательство граждане приводили фото оборонных локаций.

Однако глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина не готовит наступательной операции в районе ООС и никогда первой не начнет военных действий. Политик предполагает, что это дело российских боевиков, которые хотят выставить Украину агрессором и провокатором. Подробнее о ситуации читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что президент Владимир Зеленский записал актуальное видеообращение к украинцам, в котором потребовал от России отвести свои войска от границ нашей страны.

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