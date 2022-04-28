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Оккупанты закрепились еще возле одного населенного пункта на Херсонщине, хотят форсировать Северский Донец

На 64 день войны российская армия наращивает темпы наступления в Украине, наиболее активно действует на Слобожанском и Донецком направлениях

сегодня, 08:27
Автор:

Кравцев Сергей
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Россияне в результате штурма сумели закрепиться в районе населённого пункта Таврическое. После этого враг начал прицельно обстреливать позиции украинской армии в населенных пунктах Александровка и Новая Заря, имея целью продвигаться дальше. Как сообщает издание "Комментарии", об этом сообщает Генштаб ВСУ в соцсети Facebook.

Оккупанты закрепились еще возле одного населенного пункта на Херсонщине, хотят форсировать Северский Донец

Российские танки. Фото: из открытых источников

Ключевым для атак вражеской армии является Изюмское направление. Враг продолжает активно наступать, пытаясь продвинуться ближе к населенным пунктам в Сулиговка – Новая Дмитровка и Андреевка – Большая Камышеваха. Чтобы посили наступление, Москва перебросила в Изюм дополнительно десантников и еще 500 единиц военной техники.

На Донецком направлении группировка противника продолжает ведение активных действий на линии столкновения. Основные усилия сосредоточены на оцеплении группировки войск Сил обороны. Для выполнения указанной цели на Лиманском направлении враг улучшил тактическое положение, пытается развить наступление на населенный пункт Лиман. Захватчики проводят подготовительные мероприятия по форсированию реки Северский Донец. На Северодонецком направлении враг ведет наступление на населенный пункт Орехово. На Авдеевском направлении с целью захвата Марьинки и Очеретиного противник оказывает интенсивное огневое воздействие. На Кураховском направлении, при поддержке артиллерии, оккупанты ведут наступление на направлениях Старомайорское – Великая Новоселка и Любимовка – Зеленое Поле.

На Таврическом направлении подразделения противника продолжают проведение демонстрационных действий и маневров с целью введения в заблуждение и недопущения опрокидывания наших войск на другие направления.

Оккупанты продолжают использование аэродрома Мелитополь для базирования и полетов самолетов штурмовой авиации Су-25, ударных вертолетов Ка-52 и транспортно-боевых Ми-8.

На Южнобужском направлении группировка противника основные усилия сосредотачивается на направлениях Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог.

Враг в результате штурмовых действий закрепился в районе населенного пункта Таврическое, пытается производить огненное поражение по позициям наших войск в районах населенных пунктов Александровка и Новая Заря. В районах населенных пунктов Станислав и Молодецкое наращивают подразделения реактивной и ствольной артиллерии.

Читайте на портале "Комментарии" — в оккупированном Херсоне прогремели взрывы — в городе перестало работать российское ТВ.



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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