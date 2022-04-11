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Оккупанты вербуют несовершеннолетних украинцев в прифронтовых областях, - СБУ

Информацию врагу о дислокации войск ВСУ подростки передать не успели

сегодня, 17:37
Автор:

Козлова Альбіна
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Оккупанты вербуют подростков, чтобы дети сообщали позиции украинских военных. Такие случаи уже зафиксированы правоохранителями. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Оккупанты вербуют несовершеннолетних украинцев в прифронтовых областях, - СБУ

Фото иллюстративное / Pixabay

Сотрудники Службы безопасности Украины призывают родителей проверять переписки и контакты детей. Несовершеннолетним пользователям соцсетей и мессенджеров предлагают деньги за разведданные.

Зафиксирован случай вербовки ребенка в Харькове. Оккупанты вышли на связь с подростком через Telegram-месседжер. Просили предоставили данные о позициях Вооруженных сил в городе и обещали денежное вознаграждение.

В Луганской области 16-летнему молодому человеку предлагали деньги за передачу информации об украинских военных и убеждали подростка, что ему ничего не угрожает, ведь он несовершеннолетний. С парнем переписывались двое россиян. Дети не успели передать информацию врагам благодаря оперативному вмешательству правоохранителей.

В настоящее время в СБУ рассматривают вопрос о возможности привлечения правонарушителей к уголовной ответственности, которая наступает с 16 лет, в отдельных случаях – с 14 лет.

"Я обращаюсь ко всем родителям – будьте максимально внимательны к своим детям в это время. Рассказывайте своим детям правду о войне. Рассказывайте о возможной опасности, в которую их могут вовлечь рашисты – те, у кого нет ни одной морали", — подчеркнул омбудсмен Николай Кулеба.

Как сообщал портал, украинская разведка сообщает, что руководство РФ боится партизанских диверсий. Украинские разведчики обнародовали телеграмму руководства железной дороги России по усилению надзора и охраны инфраструктуры с привлечением полиции и ФСБ.

Также мы писали, что юнармию из оккупированного Крыма могут бросить на поле боя. Как сообщают в пресс-службе Представительства президента Украины в АР Крым, во временно оккупированном Крыму школьников привлекают к "юнармии", их могут использовать в войне россии против Украины. Такие данные располагает Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.


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Источник: https://t.me/SBUkr
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