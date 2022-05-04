logo

BTC/USD

38982.85

ETH/USD

2862.56

LTC/USD

102.60

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

33.77

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Оккупанты в Мариуполе срочно убирают улицы и готовятся к массовым мероприятиям
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты в Мариуполе срочно убирают улицы и готовятся к массовым мероприятиям

В Мариуполе оккупанты готовят "парад" на 9 мая

сегодня, 11:51
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

В блокадном городе планируется провести "торжества" по случаю 9 мая. Поэтому разрушенный город быстрыми темпами убирают, его посетили пропагандисты и оккупационные власти "ДНР". Об этом сообщается в Главном управлении разведки при Министерстве обороны Украины.

Оккупанты в Мариуполе срочно убирают улицы и готовятся к массовым мероприятиям

Фото Телеграм Мариупольский горсовет

Кроме того, разведка располагает информацией, что в город приехал первый заместитель главы администрации президента рф Сергей Кириенко. Этого чиновника Путин назначил ответственным за оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Известно, что Кириенко раздает приказы о предстоящем проведении "парада" до 9 мая и руководит подготовкой массовых мероприятий. По данным разведки, в оккупированном Донецке отказались от празднования 9 мая и "военного парада". На территории ОРДЛО к массовым мероприятиям не готовятся, ведь "праздник" должен пройти именно в Мариуполе. Такие планы имеет политическое руководство россии.

Оккупанты получили задание срочно убрать центральные улицы блокадного Мариуполя от завалов, тел убитых и неразорванных российских боеприпасов. В город приезжал руководитель оккупационных властей Донецка Денис Пушилин и пропагандист Владимир Соловьев. Российские журналисты снимали с ними сюжеты в городе для того, чтобы создать "картинку радостной встречи" местными оккупантов.

Как сообщал портал, у россии есть две базы черномосского флота — в Новороссийске и Севастополе. Украинским войскам, чтобы лишить вражеский флот логистики и средств снабжения, нужно уничтожить хотя бы базу в оккупированном Крыму. Ведь там заправляются вооружением российские подлодки, им загружают "Калибры" в надводном состоянии. Во время такой загрузки можно было бы нанести им удар.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/DIUkraine
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!