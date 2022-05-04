Оккупанты в Мариуполе срочно убирают улицы и готовятся к массовым мероприятиям

В блокадном городе планируется провести "торжества" по случаю 9 мая. Поэтому разрушенный город быстрыми темпами убирают, его посетили пропагандисты и оккупационные власти "ДНР". Об этом сообщается в Главном управлении разведки при Министерстве обороны Украины.



Фото Телеграм Мариупольский горсовет

Кроме того, разведка располагает информацией, что в город приехал первый заместитель главы администрации президента рф Сергей Кириенко. Этого чиновника Путин назначил ответственным за оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Известно, что Кириенко раздает приказы о предстоящем проведении "парада" до 9 мая и руководит подготовкой массовых мероприятий. По данным разведки, в оккупированном Донецке отказались от празднования 9 мая и "военного парада". На территории ОРДЛО к массовым мероприятиям не готовятся, ведь "праздник" должен пройти именно в Мариуполе. Такие планы имеет политическое руководство россии.

Оккупанты получили задание срочно убрать центральные улицы блокадного Мариуполя от завалов, тел убитых и неразорванных российских боеприпасов. В город приезжал руководитель оккупационных властей Донецка Денис Пушилин и пропагандист Владимир Соловьев. Российские журналисты снимали с ними сюжеты в городе для того, чтобы создать "картинку радостной встречи" местными оккупантов.



Как сообщал портал, у россии есть две базы черномосского флота — в Новороссийске и Севастополе. Украинским войскам, чтобы лишить вражеский флот логистики и средств снабжения, нужно уничтожить хотя бы базу в оккупированном Крыму. Ведь там заправляются вооружением российские подлодки, им загружают "Калибры" в надводном состоянии. Во время такой загрузки можно было бы нанести им удар.

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