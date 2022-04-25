logo

BTC/USD

38765.10

ETH/USD

2855.66

LTC/USD

101.72

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

34.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Оккупанты обзванивают выехавших из города мариупольцев: какая причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты обзванивают выехавших из города мариупольцев: какая причина

Оккупанты хотят вернуть мариупольцев в блокадный город и создают там "полицию" псевдореспублики

сегодня, 16:19
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Оккупанты обзванивают выехавших из города мариупольцев: какая причина

Фото иллюстративное / Pixabay

Российские оккупанты планируют создать в разбомбленном городе зоны "безопасного компактного расселения" для горожан, хотят селить людей в Приморском районе Мариуполя, где уцелели дома в районе поселка моряков. Об этом написала Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

По имеющейся информации, в частные дома оккупанты планируют заселять несколько семей. С целью "восстановления" жизни в городе они звонят по телефону тем горожанам, которые выехали из блокады и стали переселенцами. По телефону они требуют от горожан вернуться в Мариуполь. В городе оккупационные власти с коллаборантами открыли четыре участка так называемой "милиции ДНР" и планируют, что на них согласятся работать бывшие полицейские, которые будут помогать им терроризировать местных.

По словам омбудсменки, террор мариупольцев и действия оккупантов в городе — это геноцид украинского народа в соответствии со статьей 6 Римского устава международного уголовного суда и военное преступление, определенное Уставом Международного военного трибунала и Римским уставом, а также прямое нарушение оккупантами норм Женевской конвенции о защите граждан во время войны.

Чиновница призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время войны учитывать новые факты военных преступлений оккупантов против местного населения.

Огромная братская могила в Мангуше, по предварительным данным, имеет от 3 до 9 тысяч захоронений мариупольцев , говорят в горсовете.

Мы писали, что по данным украинской разведки Россия планирует применить в городе оружие массового поражения.

Портал "Комментарии" писал советы экспертов о том, как общаться и общаться ли украинцам с родными из России. Психолог, волонтер Валентин Ким подчеркивает, что путинский режим в течение 20 лет целенаправленно "муштровал" общество, уничтожая оппозицию, уничтожая любую, отличную от официальной, позицию, любое инакомыслие.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/denisovaombudsman
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!