Оккупанты обзванивают выехавших из города мариупольцев: какая причина

Фото иллюстративное / Pixabay

Российские оккупанты планируют создать в разбомбленном городе зоны "безопасного компактного расселения" для горожан, хотят селить людей в Приморском районе Мариуполя, где уцелели дома в районе поселка моряков. Об этом написала Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

По имеющейся информации, в частные дома оккупанты планируют заселять несколько семей. С целью "восстановления" жизни в городе они звонят по телефону тем горожанам, которые выехали из блокады и стали переселенцами. По телефону они требуют от горожан вернуться в Мариуполь. В городе оккупационные власти с коллаборантами открыли четыре участка так называемой "милиции ДНР" и планируют, что на них согласятся работать бывшие полицейские, которые будут помогать им терроризировать местных.

По словам омбудсменки, террор мариупольцев и действия оккупантов в городе — это геноцид украинского народа в соответствии со статьей 6 Римского устава международного уголовного суда и военное преступление, определенное Уставом Международного военного трибунала и Римским уставом, а также прямое нарушение оккупантами норм Женевской конвенции о защите граждан во время войны.

Чиновница призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время войны учитывать новые факты военных преступлений оккупантов против местного населения. Огромная братская могила в Мангуше, по предварительным данным, имеет от 3 до 9 тысяч захоронений мариупольцев , говорят в горсовете.

Мы писали, что по данным украинской разведки Россия планирует применить в городе оружие массового поражения.



Портал "Комментарии" писал советы экспертов о том, как общаться и общаться ли украинцам с родными из России. Психолог, волонтер Валентин Ким подчеркивает, что путинский режим в течение 20 лет целенаправленно "муштровал" общество, уничтожая оппозицию, уничтожая любую, отличную от официальной, позицию, любое инакомыслие.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!