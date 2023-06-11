Оккупанты не дают возможности представителям ООН помочь жителям левого берега Херсонщины

Рубрики
МЕНЮ
Белоокая Ира
Об этом рассказал заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс, передает портал "Комментарии" со ссылкой на AP.
Россияне не пускают представителей ООН за линию фронта на Херсонщине
Таким образом, в РФ не предоставили возможности поддержать украинцев, ставших заложниками оккупированного левобережья Херсонщины и пострадавших от подрыва дамбы Каховской ГЭС. Гриффитс сообщил, что на днях, встретился с послом России в ООН Василием Небензеем, чтобы попросить власти России предоставить доступ к захваченным регионам Херсонщины и помочь людям.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Заместитель генерального секретаря ООН также отметил, что организация смогла оказать поддержку около 30 тысяч населения на территории подконтрольной Украине.
Также, по его словам, в ООН будут говорить о предоставлении возможности украинскому государству привлечения дополнительных средств для борьбы с последствиями подрыва дамбы. Это произойдет тогда, когда ситуация с пострадавшим населением и регионами станет понятнее.
Читайте также на сайте "Комментарии", — Каков сейчас уровень воды в Каховском водохранилище, — Укргидроэнерго Уровень воды в Каховском водохранилище продолжает снижаться. После взрыва россиянами Каховской дамбы 6 июня уровень воды в Каховском водохранилище ежедневно падает. В районе Никополя он составляет 9,35 метра. С момента теракта вода там упала более чем на 7 метров. В то же время, в районе Херсона уровень воды в Днепре снизился на 0,54 метра, и составляет 4,18 метра.
Обсуждения
Новости