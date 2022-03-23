Оккупант рассказал жене, как Путин дал добро убивать в Украине гражданских

Российский военный рассказал жене, как убивает украинских детей и женщин. По его словам, руководство России дало добро на то, чтобы ликвидировать всех, кто оказывает сопротивление. Как передает портал "Комментарии", о своих "подвигах" в Украине оккупант рассказал во время телефонного разговора, который удалось перехватить украинским спецслужбам.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Путин же приказ дал, сказал: все пох*р, говорит, на мирное население. Вообще, кто сопротивляется типа, нах*р, без разговоров", — заявил военный.

Кроме того, оккупант похвастался, что Путин издаст указ, чтобы тот, кто убивает украинцев и действует максимально жестко в Украине имел возможность по специальной процедуре поступить в любое учебное заведение. Видимо, оккупант намерен после войны в Украине поступать в высшее учебное заведение, раз радуется упрощенной процедуре для поступления в любое учебное заведение.

По словам оккупанты, российские военные грабят и убивают в Украине, открыто занимаются мародерством. Он лично ограбил один из домов и теперь имеет приличную сумму средств, чтобы по приезду домой в Россию рассчитаться по всем долгам.

Оккупант также рассказал о том, что военным обещает командование – планы за недельку или две – оккупировать всю Украину. Кроме того, командование озвучило приказ – сжечь все шевроны военных, чтобы потом невозможно было идентифицировать тела.

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