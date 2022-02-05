Оккупация и лагеря: западные СМИ «сливают» мечты Путина по Украине или снова нагнетают истерию

Агентство Bloomberg случайно опубликовало заголовок о вторжении России в Украину. Немецкое издание Bild со ссылкой на службу иностранной разведки выдало статью о том, как именно Россия намерена вести себя в Украине в случае оккупации (вплоть до лагерей). Случайна ли ошибка Bloomberg, и о чем говорит публикация в Bild? Что вообще стоит за шквалом таких материалов в западных СМИ? С этими вопросами издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Российские войска. Фото: Getty Images

Массовое нагнетание и истерия западных СМИ – способ давления на официальный Киев с целью принуждения выполнения "Минска-2"

Политический эксперт Денис Гороховский призывает разделять нагнетание истерии, за которым были замечены такие медиа-гиганты как CNN и Bild – и ошибку, которую допустил Bloomberg.

"Если в первом случае, это была системная скоординированная работа, в рамках которой было, в том числе, целенаправленное искажение информации или же публикация явных фейков, то во втором случае это была просто техническая ошибка. Не секрет, что СМИ конкурируют между собой за право первыми опубликовать новость. Поэтому под прогнозируемые события заранее готовятся шаблоны новости, так называемая "рыба", в которую по факту свершения события лишь добавляют детали (точную дату, место события, если оно может меняться и т.д.) и публикуют. Это гораздо быстрее, чем с нуля готовить новость, – поясняет эксперт. – К примеру, британская "The Times" официально сообщила, что у них уже есть согласованный некролог для королевы Великобритании, а британский телеканал ITV годами репетирует траурные репортажи на случай трагической новости из Букингемского дворца. Но иногда случаются технические накладки – и подобные заготовки публикуются под видом свершившегося факта. Учитываю общий фон новостей относительно полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, вполне логично, что все крупные игроки медиа-рынка имели заготовленные тематические шаблоны на случай подтверждения вторжения".

Что касается целей массового нагнетания и истерии западных СМИ, то, по мнению Дениса Гороховского, это – способ давления на официальный Киев с целью принуждения выполнения "Минска-2", подписанного Петром Порошенко, и несущего существенные риски для украинского государства.

"Поэтому украинская власть сегодня старается максимально уклоняться от этой темы. Однако отказ от выполнения "Минска" со стороны Украины позволить России требовать снятия международных санкций. Вероятно, именно поэтому коллективному Западу проще усугубить ситуацию внутри Украины, при этом сохранив внешнее давление на РФ", – резюмирует Денис Гороховский.

Украине отвели роль такого себе буфера между РФ и Западом

Эксперт Украинского института политики Валентин Гайдай считает, что мы видим продолжение нагнетания искусственной паники со стороны Запада.

"Уже были обвинения РФ в подготовке полномасштабной войны, вторжения в Украину (с картами нанесения возможных ударов), установления марионеточного режима (якобы во главе с Мураевым). Теперь дошли до обсуждения того, что будет после вторжения. И само вторжение уже даже совершили. В заголовках. Всё делается, чтобы подогревать ситуацию нестабильности вокруг РФ, вокруг Украины", – уверен эксперт.

По его словам, эта нестабильность бьет по имиджу РФ, по инвестиционному климату. Так, на фоне обвала российского фондового рынка за месяц, начиная с 20 декабря 2021 года по 26 января 2022 года российские миллиардеры потеряли совокупно $27,9 млрд. Заметно просел рубль. А, как известно, пока кто-то теряет – кто-то наживается.

"Всё это негативно отображается и на Украине: отток вложений, девальвация гривны. Негативные сигнал для инвесторов. Никто же не будет вкладывать в страну, которую скоро якобы оккупируют. Поэтому в итоге мы тоже страдаем, – отмечает Валентин Гайдай. – Беда в том, что Украине отвели роль такого себе буфера между РФ и Западом. Своеобразного "санитарного кордона". И наши проблемы Запад мало интересуют. А вот подогревать очаг нестабильности вокруг угрозы российского вторжения им выгодно".

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