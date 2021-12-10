Охрану границы усилят дронами: что рассказали в Госпогранслужбе



















Поставщик предоставил Государственной пограничной службе закупленные комплексы беспилотных летательных аппаратов. Стоимость приобретенных дронов для охраны границы составляет около 50 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.



Закупленные беспилотники для погранслужбы, фото Министерства внутренних дел

Сообщается, что часть дронов передана в Главный центр подготовки личного состава Государственной пограничной службы Украины имени генерал-майора Игоря Момота. Пограничники получили восемь комплексов, состоящих из 24 беспилотных летательных аппаратов и мониторингового оборудования управления. К январю 2022 года пограничники получат еще 36 дронов.

По словам начальника инженерно-авиационной службы беспилотных авиационных систем авиационного управления Администрации Госпогранслужбы Украины Андрея Коваленко, дроны будут использоваться для того, чтобы мониторить ситуацию с воздуха и выявлять нарушителей, желающих пересечь границу.

Дроны также оснащены оптическими и тепловизионными камерами, системами распознавания помех и могут действовать в радиусе до 15 км от места расположения оператора. Каждый комплекс состоит из трех дронов DJI Matrice 300, пультов дистанционного управления, гаджетов, камер. Кроме того, дроны можно оснастить камерами дневного видения, лазерными дальномерами. В каждый комплекс входит планшет и ноутбук, где обрабатывается информация с видеокамер.



С помощью дистанционного управления пограничники смогут делать фотографии нарушений и снимать видео с мест, где нарушается законодательство о пересечении государственной границы. По словам представителя Госпогранслужбы, дроны помогут лучше контролировать ситуацию на границе и предотвращать правонарушения.

Как сообщал портал "Комментарии", эксперты объяснили, чего действительно хочет Россия от Украины, и это не территория.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!