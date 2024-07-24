Охматдет собрал впечатляющую сумму на восстановление: сколько миллионов на счету

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Черновалова Кристина
Детская специализированная больница "Охматдет" объявила о значительном прогрессе в сборе средств на восстановление. На сегодняшний день на счетах больницы и благотворительного фонда "Охматдет – Здоровое детство" накопилась впечатляющая сумма – более 658 миллионов гривен. Этот результат стал возможным благодаря активному участию общественности, бизнеса, благотворительных организаций, объединившихся ради общей цели.
Обновление средств для восстановления Охматдета
Сейчас средства хранятся на счетах и ждут реализации запланированных проектов восстановления, о чем заявили представители фонда, обещая открыто отчитываться о каждой затраченной гривне.
Ранее "Комментарии.Киев" писали, что больница "Охматдет" объявила тендеры на инженерно-консультационные услуги и услуги по выполнению технического надзора. Отметим, что ожидаемая стоимость всех запланированных работ 9698983,16 гривен.
Поддержать больницу можно по ссылкам:
— БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ОХМАТДИТА
Читайте на портале "Комментарии" — В больнице "Охматдет" в скором времени начнется строительство нового корпуса вместо старого, который был серьезно поврежден ракетным ударом 8 июля. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Работы начнутся после предварительных процедур и технической оценки здания.
Журналисты "Комментарии" сообщали, что кафиры выпустили фейковое видео, чтобы убедить мир в том , что они не атаковали детскую больницу "Охматдет" в Киеве. На видео актеры притворяются украинским полицейским и врачом, якобы подделывая последствия ракетного удара по детской больнице в Киеве.
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