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Охматдет собрал впечатляющую сумму на восстановление: сколько миллионов на счету

Как изменится Охматдет после реконструкции: детали сборов и тендера

сегодня, 17:15
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Черновалова Кристина

Детская специализированная больница "Охматдет" объявила о значительном прогрессе в сборе средств на восстановление. На сегодняшний день на счетах больницы и благотворительного фонда "Охматдет – Здоровое детство" накопилась впечатляющая сумма – более 658 миллионов гривен. Этот результат стал возможным благодаря активному участию общественности, бизнеса, благотворительных организаций, объединившихся ради общей цели.

Охматдет собрал впечатляющую сумму на восстановление: сколько миллионов на счету

Обновление средств для восстановления Охматдета

Сейчас средства хранятся на счетах и ждут реализации запланированных проектов восстановления, о чем заявили представители фонда, обещая открыто отчитываться о каждой затраченной гривне.

“Пока эти поступления не использовались. Мы обещаем открыто отчитываться об использовании этих средств”, — отметили в Охматдете.

Ранее "Комментарии.Киев" писали, что больница "Охматдет" объявила тендеры на инженерно-консультационные услуги и услуги по выполнению технического надзора. Отметим, что ожидаемая стоимость всех запланированных работ 9698983,16 гривен.

Поддержать больницу можно по ссылкам:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ ОХМАТДИТА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ОХМАТДИТА

Читайте на портале "Комментарии" — В больнице "Охматдет" в скором времени начнется строительство нового корпуса вместо старого, который был серьезно поврежден ракетным ударом 8 июля. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Работы начнутся после предварительных процедур и технической оценки здания.

Журналисты "Комментарии" сообщали, что кафиры выпустили фейковое видео, чтобы убедить мир в том , что они не атаковали детскую больницу "Охматдет" в Киеве. На видео актеры притворяются украинским полицейским и врачом, якобы подделывая последствия ракетного удара по детской больнице в Киеве.



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Источник: https://t.me/ndslohmatdyt/723
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