Огромные суммы: сколько украинцы выбрасывают еды после новогодних праздников

Наши люди только в новогодне-рождественские дни выбрасывают на помойку пищевых продуктов на огромные суммы со многими нулями – почти от 500 миллионов до 1 миллиарда гривен. Эти цифры установлены исследователями, которые провели анализ объемов испорченных продуктов и их стоимость.

Украинцы тратят на новогодний стол много денег (фото из открытых источников)

Об этом сообщает в социальных сетях "Центр управления отходами".

По обнародованной авторами информации, перед праздниками украинцы покупают много лишнего, готовят гораздо больше, чем могут употребить и не переживают, как правильно хранить продукты.

Также в сообщении отмечено, что отходов с праздничных столов соотечественников в праздничные дни становится все больше.

Поэтому работники этой общественной организации дают полезные рекомендации, следуя которым, можно снизить объемы закупаемых продуктов, и соответственно, испорченного после праздников продовольствия и просто сэкономить на своих расходах.

Прежде всего, они рекомендуют составлять накануне посещения супермаркета список продуктов, чтобы меньшими были соблазны приобрести лишние товары.

Так же заранее составить меню праздничных блюд, выбирая легкие блюда, которые можно приготовить из сезонных продуктовых составляющих.

После праздников хранить остатки приготовленных блюд, используя пищевые контейнеры и храня их в морозильнике или в холодильнике. Или использовать эти продукты для приготовления новых блюд.

Накладывать себе в тарелку такое количество еды, которое человек сможет употребить.

Если после праздников остались не употребленные вами или вашими гостями блюда, то выход из такой ситуации есть. Можно вкусненькое отдать своим друзьям домой, или просто поделиться с другими людьми. Например, отдать тем, кто нуждается в продуктах или земляках, которые, по воле обстоятельств, находятся в затруднительных жизненных обстоятельствах. Разыскать их можно с помощью общественных активистов или волонтеров, активно помогающих нуждающимся.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что за новогодний стол придется платить больше.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!