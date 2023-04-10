ОГХК теряет приватизационную привлекательность, убытки растут, – СМИ

По итогам последних кадровых изменений в руководстве ОГХК на госпредприятии впервые в его истории стали ощущаться системные экономические проблемы.

ОАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГКХ)

По информации издания "Апостроф", сейчас простаивают сразу оба добывающих предприятия, входящих в состав ОГХК — ВГМК и Иршанский ГОК, что является беспрецедентным явлением в истории государственной компании и ежемесячно наносит государству многомиллионный ущерб. Иршанский ГОК простаивает с октября 2022 г. — не имеет ни контрактов, ни поступления средств от реализации продукции. ВГМК простаивал значительную часть марта и, как считают эксперты, будет простаивать половину апреля. План горных работ на ВГМК в марте был выполнен всего на 50%. Апрельские планы выпуска продукции составляют только треть возможностей комбината.

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Из-за низкой эффективности политики продаж, с одной стороны, остается нереализованной уже полученная продукция, а с другой, не выполняются контракты, которые недавно считались приоритетными для развития экспортного потенциала и привлечения инвестиций. Так, в марте так и не было отгружено 15 000 т. ильменита для американской Chemours по ранее заключенному контракту и состоянию на сегодняшний день, лот до конца так и не сформирован.

"Валовый доход компании сейчас едва покрывает ее расходы на энергоносители и выплату заработных плат, при том, что из-за систематических простоев работники получают не полную ставку, а 2/3 от тарифа", — говорится в материале.

Впервые в истории ОГХК ее операционный ущерб по итогам первого квартала 2023 года может составить около 120-150 млн грн, указывают журналисты, и во втором квартале суммы убытков могут увеличиться вдвое. Все это негативно сказывается на приватизационной привлекательности как самой ОГХК, так и входящих в ее состав предприятий.

Без финансовых вложений ОГХК ждет неизбежный системный кризис. Если заранее за 1-3 месяца не инвестировать в добычу и подачу концентрата на обогащение, а также в непрерывные работы по снятию породы и продвижению горной техники — то, кроме остановки добычи и производства, предприятие столкнется с ростом постоянных затрат и убытков, потерей клиентов и рынков, проблемами фискального и социального характера



