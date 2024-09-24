Официально: правительство решило, вырастет ли минималка в 2025 году

В следующем году минимальная зарплата в Украине останется на том же уровне, что и в 2024 году. Об этом заявил Министр финансов Сергей Марченко в ходе брифинга. Он отметил, что сейчас правительство не может позволить себе повышать зарплаты из-за экономической ситуации и договоренностей с международными партнерами.

В следующем году размер минимальной зарплаты сохранится на уровне 2024 года

Отметим, что в 2024 году правительство увеличило минимальную зарплату на 19%, и она составила 8 тысяч гривен. Это было значительным ростом по сравнению с предыдущими годами.

"На данном этапе, и это также было условлено с нашими ключевыми партнерами, у нас нет возможности повышать социальные стандарты. В этом году мы такую возможность имели и повысили минимальную заработную плату на 19% до 8 тысяч гривен. Мы считаем возможным на следующий год сохранить этот размер на весь год", – отметил Сергей Марченко.

Читайте на портале "Комментарии" — Минимальная зарплата в Украине за последнее десятилетие выросла почти в шесть раз , по официальным данным от Министерства экономики.

Ранее "Комментарии" также писали, что Госбюджет-2025 – противоречивый, с одной стороны Украине катастрофически не хватает средств на выплаты военным и оборону страны, а с другой – увеличивают зарплатный фонд органов власти. Увеличение фонда оплаты труда госорганов прокомментировал народный депутат Украины Алексей Кучеренко, сообщает портал "Комментарии".